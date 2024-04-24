立委籲下修乳癌篩檢年齡 國健署：今年能有初步共識

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（中央社記者林敬殷台北24日電）根據衛福部最新統計資料顯示，乳癌為女性癌症發生率第1名、女性癌症死亡率第2名，乳癌患者已有年輕化趨勢，且死亡率更是逐年攀升。多位立委今天舉行記者會，呼籲衛福部下修乳癌篩檢年齡至40歲、及早提出病友心理照護與凍卵補助指引。

民進黨立委邱志偉、陳素月、林宜瑾及王正旭今天在立法院舉行「乳癌年輕化，防治不牛步！從乳癌預防到心理關懷」記者會。

邱志偉表示，乳癌防治到術後心理照顧，範圍甚廣，但越早發現並治療仍是根本。近年乳癌已有年輕化趨勢，根據國健署統計，30到39歲的乳癌患者從1982年每10萬人有23名患者，到近5年已激增到78人，40到49歲個案數近10年更激增超過25%。以此趨勢，篩檢的年紀若從現行45歲降到40歲，每年經費增加新台幣1.78億元，對提早發現並治療乳癌有所幫助，建議政府應編列相關預算。

陳素月表示，乳癌是威脅婦女健康的疾病，發生率已蟬聯19年位居第1、致死率也在女性癌症中排行第2，好發年齡層也逐漸年輕化，過去2年又因疫情影響，致乳癌篩檢率不到4成，衛福部應正視乳癌年輕化，參考國際做法滾動式檢討，讓好的政策能與時俱進。

林宜瑾指出，台灣各年齡層罹患乳癌的人數正緩步上升，且好發年齡整整比歐美國家年輕10歲，政府提供每2年1次免費乳房攝影的年齡，應從現行的45歲下修到40歲，有助提升篩檢意願。不過，她也提到，早期乳癌患者若想用療效比較好、能減低復發機率的藥物，自費金額會達到百萬元以上，若能將更多早期乳癌用藥納入健保，除了治療更有效益之外，也能減輕病友的負擔。

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醫生出身的王正旭表示，乳癌5年存活率和期別有高度相關，篩檢就是很關鍵的步驟，遺憾的是台灣的乳癌篩檢率不到4成。更值得關注的是，40到44歲罹患乳癌占整體約為1成，且逐年微幅上升，應研議下修篩檢年齡，發揮更好的篩檢效益。

出席記者會的衛福部國民健康署副署長魏璽倫表示，針對乳癌篩檢的年紀，因應高齡化社會的趨勢，也應該將篩檢年紀上修，所以上修與下修都是未來努力方向，相信今年能有初步共識，但仍需要預算配套，需要民意機關共同支持。（編輯：林興盟）1130424