113年外交、原民特考等4項考試 9/7起舉行

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（中央社記者陳俊華台北25日電）考試院會今天通過，民國113年公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員、國際經濟商務人員、民航人員及原住民族考試，定於9月7日到9日舉行。

考試院透過新聞稿表示，這4項考試除原住民族考試筆試分設台北、南投、屏東、花蓮及台東5考區舉行外，外交領事人員及外交行政人員考試、國際經濟商務人員考試、民航人員考試、原住民族考試四等考試法警類科第二試，都在台北考區舉行。

考試院指出，外交領事人員及外交行政人員考試，三等考試設外交領事人員類科「英文組一」等13組別，暫定需用名額計43名。國際經濟商務人員考試三等考試設國際經濟商務人員類科英文組，暫定需用名額計10名。

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考試院表示，民航人員考試三等考試設飛航管制等6科別，暫定需用名額計46名。原住民族考試三等考試設一般行政等13類科計74名、四等考試設一般行政等14類科計58名、五等考試設一般行政等5類科計9名，暫定需用名額合計141名。

考試院指出，這4項考試各類科組別需用名額情形，將公告於考選部網站；應考資格、應試科目、成績計算及體格檢查等事項，分別依照各該考試規則等規定辦理，相關資訊將在5月上旬載明於應考須知，預定5月28日到6月6日受理報名。（編輯：翟思嘉）1130425