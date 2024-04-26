消保處抽驗45食品致癌物環氧乙烷 均未檢出

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）行政院消保處今天表示，環氧乙烷為一級致癌物質，國內不准農用、食品消毒使用，為確保食安去年11月抽驗市售果醬等食品45件，均未檢出；僅6件標示不合規定，已裁罰、改正。

行政院消費者保護處發布新聞指出，民國112年間好市多股份有限公司輸入的「油漬摩佐羅拉乾酪」及「Sonoma精選乾酪綜合包」，經衛生機關抽驗檢出殘留農藥環氧乙烷不符規定；而環氧乙烷是一級致癌物質，國內未核准作為農藥使用，也未准許將環氧乙烷氣體作為食品消毒使用。

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因此消保處說，為確保食品安全，去年11月間在台北市、台中市、高雄市及宜蘭縣的實體店面隨機採購45件果醬、抹醬、沙茶醬及起司等食品，檢驗結果全數未檢出環氧乙烷，都符合規定。

另外，消保處說，有6件標示不合規定，包含未標示有效日期、負責廠商電話、淨重標示與營養標示數值不符、標示字體小於2毫米等，地方衛生機關依法裁罰共新台幣16萬元，並要求業者改善完畢。（編輯：陳政偉）1130426