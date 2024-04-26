中油雙機制穩油價 下週汽柴油估不調整

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（中央社記者曾智怡台北26日電）中東地緣政治緊張情勢緩解，加上美國4月製造業採購經理人指數（PMI）陷入萎縮，反映美國製造業景氣轉弱，國際油價微幅下跌。中油持續啟動油價平穩機制，預估29日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格均不調整。

依照預測，92無鉛汽油每公升新台幣29.5元，95無鉛汽油每公升31元，98無鉛汽油每公升33元，超級柴油每公升為27元。

根據中油浮動油價公式，累算至4月25日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶88.17美元，較上週89.15美元下跌0.98美元；新台幣兌美元匯率為32.584元，較上週32.447元貶值0.137元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲3.5元，柴油每公升調漲5.1元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估29日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格均不調整。（編輯：潘羿菁）1130426