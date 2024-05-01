瘦肉精疑雲衝擊 台糖前4月豬肉銷售額年減12%

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（中央社記者曾智怡台北1日電）台糖2月陷入瘦肉精疑雲，台糖董事長楊明州今天指出，豬肉買氣確實受影響，2月豬肉產品銷售額僅去年同期6成，累計1到4月減少12%、新台幣4000萬元，但預期5月端午節旺季刺激下，可回復去年水準。

台糖豬肉瘦肉精疑雲源於農曆年前，楊明州今天接受媒體訪問表示，自2月2日爆發瘦肉精事件後，台糖從活體豬隻血液、毛髮、豬肉到飼料，共921件樣品經檢驗，證明台糖養豬非常安全，近來也持續進行行品牌修復工作，盼去除國人陰影。

受瘦肉精事件影響，楊明州不諱言，今年2月豬肉產品銷售額僅去年同期62%，3月回升至73%，4月已翻正成長6.1%，但累計1到4月仍較去年同期減少12%，營業額少4000萬元，預期5月可以回復到去年水準。

台糖主管補充，豬肉有淡旺季，2月因逢過年確實「傷很大」，接著5月有端午節，7月有中元節可拉升業績。

台糖豬場改建計畫如火如荼進行，楊明州表示，台糖全台共17座豬場，分布在彰化、雲林、嘉義、台南、屏東，其中改建14座，改建完成可減少空氣異味高達85%，翻轉鄰避設施印象。目前除東海豐已完工，剩餘13場力拚今年底完工，試養到明年6月，全量生產預計落在115年。

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因豬場陸續改建，去年台糖養豬頭數僅17萬頭，楊明州表示，今年雲林、斗六豬場陸續試養中，預計養豬頭數提升至26萬頭，115年會達到54萬頭。不過，台糖肩負穩定國內豬價責任，供給市場數量由農業部規範，去年上市率51%、自行屠宰率49%，意即實際僅上市8萬多頭。

楊明州提到，過去消費者一年豬肉消費量約36.5公斤，現在降至36公斤，顯示消費習慣有改變，反而雞肉消費量更高。（編輯：楊蘭軒）1130501