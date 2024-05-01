幼童誤吞異物常見 醫：大魔王鈕扣電池恐腐蝕食道

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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）幼童誤吞異物事件屢見不鮮，尤其錢幣、鈕扣電池、巴克球最常見。醫師提醒，鈕扣電池是「大魔王」，務必2小時內送醫取出，否則恐腐蝕食道，當發現孩子嘔吐、流口水等異狀，應儘速就醫。

藝人許維恩今天凌晨在臉書（Facebook）發文反省，10個月大的女兒在爬行時「誤食別針」，瞬間臉色發白、彷彿快缺氧，經過一陣處理之後，送醫檢查所幸無嚴重割傷。

幼童誤吞異物9成以上發生在家中，林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰下午接受媒體電訪指出，其中又以3歲以下最多，如果小朋友出現一直流口水、無法吞嚥、嘔吐、腹痛、呼吸困難等症狀，建議應儘速送醫。

吳昌騰表示，孩童誤吞的異物千奇百怪，但包括錢幣、鈕扣電池、兒童益智玩具「巴克球」等，都是急診室相當常見的物品。

「鈕扣電池堪稱兒童亂吞異物的大魔王。」吳昌騰說，鈕扣電池內含重金屬，具有強防腐蝕性、強鹼性，在人體內可能因環境潮濕導致短路，進而放電產熱，不僅可能燙傷黏膜、軟骨，電池液也會腐蝕食道黏膜，引起食道狹窄、食道穿孔、食道氣管廔管、雙側聲帶麻痺等併發症。

吳昌騰數度強調，若孩子誤吞鈕扣電池，一定要在2小時內送醫取出。

吳昌騰也強調，「不建議自行動手挖」，曾有小朋友氣管卡一個小彈力球，結果愈挖愈深，加上小朋友可能因為緊張，讓異物卡得更緊、更深，若是看得到的範圍，4歲以上孩子鼓勵用咳嗽咳出；一旦有症狀，或是誤食的東西具有危險性，就應趕緊就醫。（編輯：張雅淨）1130501