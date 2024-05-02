台南膠帶工廠涉短報空污費 將追繳逾1238萬元

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（中央社記者張雄風台北2日電）檢警環日前聯合稽查台南仁德一間膠帶工廠，查獲偷排廢氣，最重可開罰新台幣2000萬元；另外，也發現空污費短報金額達1238萬餘元，後續將追繳短報空污費及不法利益。

環境部環境管理署今天發布新聞稿表示，日前會同法務部調查局台南市調查處及台南市政府環境保護局，針對台南市仁德區某膠帶工廠共同執行稽查搜索，查獲此工廠私自裝設繞流排放裝置，蓄意調整廢氣流向繞過空氣污染防制設備排放，監控過程發現當稽查人員進場時，此廠人員即手動關閉繞流排放裝置，逃避檢查。

環管署指出，同時於現場同步執行檢測作業時，也發現廢氣蒐集系統有多處滲漏揮發性有機污染物。

環管署表示，此廠未依規定妥善操作空氣污染防制設備，違反空氣污染防制法可處10萬元以上、2000萬元以下罰鍰，情節重大者，得令其停工或停業。

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此外，環管署提到，搜索過程勾稽比對申報資料與購買紀錄，也發現此公司有機溶劑使用量有短報、漏報，短報空污費初步估算達1238萬餘元，將依法追繳短報空污費及不法利益。

環管署表示，此公司申報不實或於業務上文書為虛偽記載，依空污法可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以上、500萬元以下罰金；初步調查此公司有4人涉犯刑責，由台南市調查處移送台南地檢署偵辦中。（編輯：陳仁華）1130502