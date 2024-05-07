關懷弱勢家庭媽媽 基督教救助協會攜手企業送暖

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）一年一度母親節即將來臨，基督教救助協會今年攜手企業準備禮盒及彩妝品，讓弱勢兒親手送愛給自己媽媽，也呼籲社會大眾參與公益專案認捐，為弱勢家庭送暖。

基督教救助協會今天發布新聞稿指出，根據基督教救助協會「1919陪讀計畫112學年報告」，資助的220班2293個弱勢家庭孩子中，超過6成由爸爸或媽媽獨力照顧，而由媽媽獨力照顧的有近5成。

基督教救助協會表示，這些辛苦的單親媽媽平時要工作養家，又要照顧孩子，蠟燭兩頭燒，使得她們比一般的媽媽更加勞苦，特別是她們的社會支持系統薄弱，一旦有急難發生，很容易就孤立無援，需要有人在生活與心靈上給予幫助。

住在基隆的恩琪今年36歲，因債務問題與前夫離婚後，獨力撫養2個孩子，2個小孩都參加傳愛社區1919陪讀班，而恩琪為多賺點錢，身兼美甲師和餐飲外送員，平均每天工時長達12小時，雖然渴望陪伴孩子，但長時間的工作讓她力不從心。

為了幫1919陪讀班孩子們的媽媽加油打氣，基督教救助協會特別聯手7-ELEVEN與台灣萊雅，預備餅乾禮盒與彩妝保養品，讓孩子們能將禮物親手送給媽媽，使她們能感受社會的溫暖與孩子的孝心。

基督教救助協會表示，當恩琪的2個孩子將台灣萊雅捐贈的彩妝保養品送給媽媽時，還害羞地給了她一個大大的擁抱，讓恩琪感動不已。

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基督教救助協會表示，「1919陪讀計畫」提供弱勢家庭兒童免費課輔、品格教育、才藝課程、營養餐點及家庭關懷，20年來已經累積資助超過7萬人次，而「1919食物銀行」則定期提供弱勢家庭食物包，減輕其經濟重擔，至今已累計服務7萬4322戶次。

基督教救助協會呼籲社會大眾，一同參與「我愛媽咪！母親節公益專案」認捐1919食物銀行，期盼一起成為弱勢家庭媽媽的後盾。（編輯：李亨山）1130507