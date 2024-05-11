拒絕導盲犬進餐廳 未來恐涉反歧視法須賠償

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（中央社記者賴于榛台北11日電）近日再傳餐廳拒絕導盲犬入內事件，根據政院正預告的反歧視法草案規範，公眾設施或大眾交易決定提供服務或是服務過程中，不得因種族、身心障礙、性別、年齡、宗教信仰歧視特定人，否則被害人可請求賠償。

現行禁止歧視的規定分散在不同法律，為研議制定綜合性反歧視法，政院日前預告反歧視法草案，共7章46條，分為「總則」、「大眾交易、就業、教育之禁止歧視、騷擾及報復」、「不構成歧視之情形」、「賠償及救濟」、「政府義務」、「國家人權委員會關於歧視事件之處理」、「附則」等

預告草案明定歧視、騷擾、報復等定義，也要求不得基於種族、身心障礙、性別等歧視、騷擾等行為，同時規範「不構成歧視的情形」，像是為加速或實現因種族、身心障礙、性別、年齡、宗教信仰而處於不利處境個人或群體事實上的平等，所採行積極平權措施所生的差別待遇，不構成歧視；另外，依法令的行為也不構成歧視，例如依法拒絕將菸品出售予未滿20歲者。

預告草案規範，依民事法律關係，對公眾提供物品、設施或服務的大眾交易，在決定是否提供以及提供過程中，不得基於種族、身心障礙、性別、年齡、宗教信仰對特定人為歧視或騷擾，具體態樣像是餐廳拒絕使用導盲犬的障礙者用餐，或是對使用導盲犬的障礙者收取額外的服務費等，都構成歧視。

另外，預告草案也要求雇主對於求職者或受僱者招募、進用、分發、升遷時，不得基於種族、身心障礙、性別、年齡、宗教信仰歧視；此外，學校在教學、活動、服儀、評量、獎懲、福利、設施及服務上，也不得基於種族、身心障礙、性別、年齡、宗教信仰歧視學生或申請就學者。

預告草案規範，若出現上述歧視行為致侵害他人權利者，被害人得請求除去或防止。而若歧視行為致生損害於他人者，須負賠償責任，尤其故意歧視所致的損害，法院得因被害人的請求，依侵害情節，酌定損害額3倍以下的懲罰性賠償金。

事實上，現行餐廳拒絕導盲犬進入，本就違反身心障礙者權益保障法規定，若未改善將處最高新台幣5萬元罰鍰；反歧視法則是制定對被害人的賠償機制。

反歧視法草案目前正在預告期間，16日起將在全台辦理4場分區公聽會蒐集意見，預計7月預告結束後，擇期提出正式草案。（編輯：黃瑞弘）1130511