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花蓮近海地震連2起 最大規模4.9、震度4級

2024/5/11 13:31（5/11 13:45 更新）
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花蓮縣近海11日下午1時16分發生芮氏規模4.9地震。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
花蓮縣近海11日下午1時16分發生芮氏規模4.9地震。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社台北11日電）根據交通部中央氣象署最新資訊，花蓮縣近海下午1時16分發生芮氏規模4.9地震，地震深度5公里，最大震度花蓮4級。不到1分鐘，花蓮縣壽豐鄉發生芮氏規模4.0地震，最大震度花蓮3級。

花蓮縣政府南方12.5公里（花蓮縣近海）1時16分發生芮氏規模4.9地震，地震深度5公里，最大震度花蓮4級。

不到1分鐘，花蓮縣政府南南西方13.6公里 （花蓮縣壽豐鄉）發生芮氏規模4.0地震，地震深度16.6公里，最大震度花蓮3級。1130511

花蓮縣壽豐鄉11日下午1時16分發生芮氏規模4.0地震。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
花蓮縣壽豐鄉11日下午1時16分發生芮氏規模4.0地震。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
#花蓮縣
#花蓮縣政府
#交通部中央氣象署
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