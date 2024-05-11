花蓮近海地震連2起 最大規模4.9、震度4級
2024/5/11 13:31（5/11 13:45 更新）
（中央社台北11日電）根據交通部中央氣象署最新資訊，花蓮縣近海下午1時16分發生芮氏規模4.9地震，地震深度5公里，最大震度花蓮4級。不到1分鐘，花蓮縣壽豐鄉發生芮氏規模4.0地震，最大震度花蓮3級。
花蓮縣政府南方12.5公里（花蓮縣近海）1時16分發生芮氏規模4.9地震，地震深度5公里，最大震度花蓮4級。
不到1分鐘，花蓮縣政府南南西方13.6公里 （花蓮縣壽豐鄉）發生芮氏規模4.0地震，地震深度16.6公里，最大震度花蓮3級。1130511
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