早晚涼北部低溫18度 降雨趨緩

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（中央社台北14日電）中央氣象署指出，今天東北季風影響，各地早晚仍涼，北部及東北部低溫約攝氏18至19度，其他地區約20至23度，白天北部及東半部氣溫較昨天回升，預測高溫約24至27度，其他地區約28至31度。

氣象署說，西半部日夜溫差稍大，請留意溫度變化，適時增減衣物。

在降雨方面，今晨至上午南部地區有零星短暫陣雨，今天東北部、東部地區及中南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，由於水氣逐漸減少，北部及東南部的降雨轉趨零星，其他地區為多雲到晴。

此外，東北風稍強，今天恆春半島及澎湖易有較強陣風，海邊活動請注意安全。

氣象署提醒，近期餘震頻繁，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，若降雨發生需留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。（編輯：方沛清）1130514