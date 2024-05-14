郵政博物館星空郵票展 5/18起線上欣賞

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）中華郵政公司今天表示，郵政博物館的常設展「奇幻星空郵票」，18日起也可經由線上欣賞。

中華郵政發布新聞稿，「奇幻星空郵票」於2022年10月20日開始，為郵政博物館常設展，配合5月18日國際博物館日，在「開放博物館」平台（https://openmuseum.tw）推出「奇幻星空郵票」數位展。

中華郵政指出，「奇幻星空郵票」以各國星座、天文、星象及太空科技主題郵票與資訊，讓民眾突破時空限制，探索無垠天際、遊賞神秘燦亮的星空，除認識尖端太空科技，也細細品味古老神話與傳說，盡情悠遊未知又有趣的奇幻星空。

中華郵政表示，中央研究院數位文化中心與中華民國博物館學會自2020年起合作，以「開放博物館」平台號召國內博物館所與文化機構響應國際博物館日活動。

中華郵政指出，這次是郵政博物館連續第3年運用「開放博物館」平台，2022年的「方寸間的女性形象特展」及2023年的「翩翩飛羽－映像．郵票特展」，都將實體郵票展轉為數位。（編輯：張雅淨）1130514