帶狀疱疹針劑 衛福部：有庫存、專案輸入補缺口

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）帶狀疱疹發作，痛過的人才能領悟，有醫師憂心唯一治療針劑Acyclovir缺貨。衛福部今天表示，加起來市占率8成的2家藥廠均因生產問題控貨中，但仍有庫存，且已專案輸入補缺口。

俗稱皮蛇的帶狀疱疹，發作時痛徹心扉，幾乎超過50歲的成年人體內皆帶有能導致帶狀疱疹的病毒，根據衛生福利部統計，台灣人罹患帶狀疱疹的機率和其他國家民眾一樣，每3人就有1人會罹患帶狀疱疹。

近日有醫師在臉書（Facebook）指出，治療帶狀皰疹的唯一針劑Acyclovir全台大缺貨，廠商現在限貨供應，擔心恐無藥可用，要小心重症。

根據衛生福利部統計，Acyclovir注射劑型在國內共有3張藥品許可證，荷商葛蘭素史克公司市占率最高、占73.4%，接著依序為永信藥品工業股份有限公司占18.1%、輝瑞7.3%。

對於目前供應情形，衛福部食品藥物管理署副署長王德原告訴中央社記者，荷商葛蘭素史克公司持有「熱威樂素注射劑（衛署藥輸字第011326號）」，因生產問題控貨中，預計於今年第2季恢復供應，且目前仍有庫存，預計5月底會再輸入。

輝瑞大藥廠股份有限公司持有「岱比博”爾速可愈”注射液（衛署藥輸字第022251號）」，同樣因生產問題控貨中。王德原表示，預計8月恢復正常供應。

此外，王德原說，永信藥品工業股份有限公司所生產的「"永信"剋疱凍晶注射劑250毫克（艾賽可威）（衛署藥製字第057738號）」藥品，尚無短缺情形。

但因輸入藥品無法穩定供應，王德原表示，經請永信藥品增加生產，仍無法補足缺口，已於2月15日核准全盟從泰國專案輸入，仍有庫存。

王德原強調，國內Acyclovir注射劑型現在庫存仍屬足夠，將密切追蹤相關藥品許可證持有者供應情形，以穩定國內藥品穩定供應。（編輯：管中維）1130516