立委指又發生工安意外 台灣高鐵：無隱匿情事

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（中央社記者余曉涵台北16日電）國民黨籍立委王鴻薇今天指出，台灣高鐵再度因為沒有按照SOP導致發生工安意外，並且又沒有通報。台灣高鐵表示，工程人員未照SOP作業導致意外，但沒有任何隱匿情事。

王鴻薇在立法院交通委員會質詢指出，台灣高鐵5月11日再度因為沒有按照SOP導致工安意外，且有工程人員受傷，這次又沒通報。對此，交通部坦言沒收到高鐵通報，會請鐵道局督促高鐵內部工安進行檢討。

台灣高鐵表示，5月11日的工安意外發生在凌晨非營運時間內，負責執行隧道排水溝清洗承商人員，未依SOP作業造成感電意外，所幸完整穿戴防護具（絕緣手套、絕緣靴、電工帽），經送醫檢查確認無礙且無須住院，因而未通報相關勞檢單位，且依鐵路行車規則相關規定，也無須通報鐵道局，並無任何隱匿情事。

台灣高鐵指出，當天立即啟動調查，並召集承商及相關人員檢討，除取消廠商違規人員安全認證資格，重申接地作業規定，後續另將以此案例，向所有承商加強安全宣導，防範類案再度發生。

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對於近期發生2起工安意外，台灣高鐵強調，非常重視，將整體評估承攬商各式作業流程，找出其中可能發生危害風險，加強透過督檢項目及查核，以降低工安意外發生機率。

台灣高鐵指出，4月9日台中烏日基地工安意外的相關檢討改善措施也持續推進，除強化相關作業規範，並持續透過維修前勤前會議落實管制措施，以提升人員維修作業安全知識與意識。（編輯：管中維）1130516