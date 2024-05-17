苗栗婦人產後呼吸困難昏倒 罕見羊水栓塞險致命

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗縣35歲李姓婦人剖腹產後第2天突然呼吸困難、昏倒，經檢查發現是罕見且高致命急性「羊水栓塞」，所幸及時由婦產科、心臟科等醫護團隊治療，撿回一命與寶寶團聚。

苗栗縣大千綜合醫院婦產科主任周志恒今天表示，李姓產婦懷孕第2胎時，因有妊娠糖尿病且產程延遲，接受剖腹生產，產後第2天下床卻突然昏倒，血壓、血氧濃度過低且心跳加速，檢查發現發生少見但致命的產科急症羊水栓塞，立即轉入加護病房照護。

周志恒表示，羊水栓塞可說是婦產科醫師和產婦的夢靨，雖然發生機率相當低，約10萬分之4至6，但因是無預警發生、病程快速、死亡率高達20%至60%，而且發生後會導致全身性免疫反應、休克、心肺衰竭等，即便救回病人性命，也可能導致重大器官損傷。

李婦在第一時間先排除手術部位無出血及子宮腔內無瘀血情形，再由心臟科醫師介入檢查，發現有心臟肥大、心搏過速問題，加上右心壓力偏高、雙腳中度水腫、胸部X光呈現雙側浸潤、肝腎功能異常及血中纖維蛋白代謝濃度偏高。

加護病房醫師袁國慶表示，羊水栓塞可能的危險因子包含產婦年齡大於35歲、經產婦、妊娠毒血症、有胎盤前置或胎盤剝離等問題。過去認為發生原因是羊水中的胎兒組織隨著血流進入母親體內，因此造成肺部血管阻塞，後來隨著研究發展，發現母親身體對胎兒組織產生嚴重免疫反應，也是原因之一。

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袁國慶指出，治療方式主要針對呼吸衰竭、心臟衰竭與凝血病變等症狀做支持性治療，如果病人發生更嚴重的廣泛性血管內凝血時，就會需要全面性器官支持療法，例如呼吸器、24小時連續式洗腎機、甚至使用葉克膜，直到免疫風暴過去，病情才會逐漸好轉。

周志恒指出，雖然李婦病況嚴重，但醫療團隊在使用高劑量升壓藥物及大量輸液後，第3天起患者血壓慢慢轉趨穩定，再給予白蛋白補充後，肝腎功能也逐漸好轉，並開始嘗試進食。在加護病房治療5天後，狀況恢復穩定，轉出至一般病房，並與新生兒順利出院。（編輯：方沛清）1130517