胎兒異常發生、發現率雙高 熱線諮詢接住無助父母

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）台灣胎兒異常發生率及發現率正逐漸增高，肚子裡的寶寶有異常，卻不知找誰談談，台灣胎兒醫學振興會設置「胎兒熱線」醫療諮詢，無償提供專業意見接住無助準爸媽，守護異常胎兒家庭。

台灣普遍晚婚晚育，胎兒異常發生率及發現率雙高，羊膜穿刺等產前篩檢普及率高具一定影響力，台灣胎兒醫學振興會理事長張東曜透過文字向中央社記者說明，因產前診斷技術提升，使胎兒異常可被提早發現；胎兒異常發生率與精卵品質有關，晚婚晚孕使精卵品質下降。

懷有異常胎兒的準爸媽，孕期就必須提早面對疾病問題及生命抉擇，往往求助無門。台灣胎兒醫學振興會2022年設立台灣首個以異常胎兒家庭為主要對象的公益諮詢平台，集合心理師、護理師、遺傳諮詢師、社工師等專業背景諮詢員，提供醫療諮詢、資源轉介、心理支持。

截至今年初已為數百個家庭提供服務，讓準爸媽在充分支持下做出決定，也讓許多可能被放棄的孩子得以平安出生。42歲經歷數次試管療程才懷孕的小雨（化名）就是其中之一，她在懷孕中期的超音波檢查時發現寶寶疑似有肢體異常。

在護理師介紹下得知為異常胎兒家庭提供公益諮詢的「胎兒熱線」，難過的小雨帶著滿腹疑問和不安填寫預約諮詢單，小兒外科背景的公益諮詢員萱萱（化名）以專業解惑與轉介，安撫了小雨的情緒，心理師背景的公益諮詢員小林（化名）陪伴她面對壓力和創傷，重新找回自我的力量。

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最後，在懷孕39週時小雨生下了一名男嬰，雖然手部確實如產前診斷有些問題，但看著孩子紅通通的臉龐，想著這一路許多人的陪伴和支持，小雨和先生知道，他們將有勇氣和孩子一起走下去。

張東曜表示，胎兒異常種類多，如鑲嵌型染色體、尿道下裂、肢體異常等，其實經過適當的追蹤或治療，孩子長大後是可以正常生活的，治療及預後往往是家屬最關切的問題，透過醫師提供公益醫療諮詢，更多家庭獲得幫助、也讓更多胎兒有可能被留下。（編輯：陳政偉）1130503