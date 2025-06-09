台積電早盤重返千元大關 市值衝上26兆元

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）美股上週五勁揚，台積電美國存託憑證（ADR）堅挺，台積電今天在台股市場開盤走堅，重返千元大關，早盤最高1010元，漲15元，漲幅1.5%，市值增加新台幣3890億元至26.19兆元。

根據統計，台積電6日市值達25.8兆元，占台股市值69.71兆元權值比重約37%，台積電今天早盤最高對台股貢獻120.8點。台積電5日早盤股價也曾觸及千元大關。

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台積電在日前股東會上指出，人工智慧（AI）供不應求，今年美元營收將成長24%至26%，營業額和盈餘都將創下新高。

台積電今年第1季獲利創下歷年同期新高，歸屬母公司淨利達3615.6億元，每股純益13.94元。台積電董事會核准配發每股現金股利5元，較2024年第4季的4.5元提高0.5元，除息交易日為9月16日，並於10月9日發放。（編輯：楊蘭軒）1140609