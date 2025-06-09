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台積電站上千元 台股早盤漲逾200點

2025/6/9 09:15（6/9 09:40 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾仁凱台北9日電）美中代表團今天將在英國倫敦舉行貿易談判，關稅戰持續緩和，上週五美股4大指數齊揚。台積電今天開盤股價就站上千元大關，為1005元，激勵台股早盤漲逾200點，最高達21866點。

至9時9分左右，台股加權指數上漲140.79點，為21801.45點。代表中小型股票的櫃買指數也開高。

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3大權值股同步開高，台積電早盤最多上漲15元至1010元；鴻海上漲2.5元至155.5元；聯發科上漲20元至1300元。

法人分析，台股偏向樂觀，惟美國總統川普的政策變化持續干擾，過去1個月來，每當逼近21800點就後繼無力，台股要再向上攻堅，量能必須放大。另外，台積電股價能否站穩千元大關為重要指標。（編輯：楊蘭軒）1140609

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