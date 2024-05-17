危險感知影片上線第6年 6/5納機車筆試考題

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）交通部公路局從108年起，在監理服務網提供危險感知影片，已有117部上線，讓民眾報考機車駕照前先體驗道路危險情境。公路局今天宣布，6月5日起，影片納入機車考照筆試考題。

公路局舉行記者會，為了讓機車駕照考生即早熟悉危險感知影片題型，4月17日將危險感知影片試題公布在公路局監理服務網，方便考生瀏覽下載，5月23日起，監理服務網線上模考增危險感知試題，讓民眾熟悉試題態樣。

公路局指出，機車考照筆試仍維持50題，每題2分，及格為85分，目前為40題是非題、10題情境題，6月5日起，改為情境題5題、危險影片試題5題。

公路局針對危險感知影片納入考題，挑了5支影片，81人試考，及格率83%。

公路局副局長張舜清說，危險影片平台採實際情境道路拍攝以更據實反映交通路況，且提供完整的危險解析，可以延伸閱讀，富有交通安全意義，平台已逾300萬人次造訪。

張舜清建議考生，在做模擬題時，先看完題目再看影片，大部分影片時間都在15秒內，最長的也只有21秒，找到正確答案並不難。

公路局表示，危險感知是當駕駛人發現路況或交通情形辨識判斷若有危害行車安全時，盡量採取一些行動，例如減速、煞停、改變方向或保持間距等，避免發生危險的能力。

公路局指出，危險感知影片模擬考系統，提供8國語言筆試，並針對不識字考生提供10種語音口試（外加台語、客語）。

公路局統計，每年參加機車考照人數約32萬人，約24萬人通過考試。（編輯：管中維）1130517