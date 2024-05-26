中油27日起汽油價格不調整 柴油降1角

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北26日電）國際油價下跌，台灣中油公司今天表示，持續以亞鄰最低價、平穩機制運作，27日凌晨零時起國內汽油價格不調整、柴油每公升調降0.1元。

台灣中油指出，調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.7元。

台灣中油表示，國際油價下跌，浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌0.35美元，新台幣兌美元匯率升值0.031元，國內油價依公式計算跌幅為0.41%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應各調漲2.5元及3.7元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收2.2元及3.5元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元。

台灣中油指出，因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.5元及3.8元，國內汽油價格不調整、柴油調降0.1元。

台灣中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的2.5元及3.8元，均由台灣中油吸收，民國113年累計至4月底止，台灣中油共吸收約94.13億元。（編輯：蘇志宗）1130526