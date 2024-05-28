鄰近立法院 台大兒醫：抗爭勿干擾民眾就醫休養

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）立法院會今天續審國會職權修法相關法案，民眾集結包圍立法院周圍表達訴求。靠近立法院的台大兒童醫院傍晚提醒，尊重民眾意見表達，但期待抗爭的同時不要干擾民眾就醫及休養。

立法院會今天繼17日、21日、24日，第4天續審國會職權修法相關法案，各界關注是否能三讀通過。

台大兒童醫院院長李旺祚傍晚呼籲，民主社會民眾有表達意見的自由，院方不便干預抗爭情況，期待抗議者互相尊重，能自我控制、降低音量，不要影響看診及住院兒童的就醫權利，是更理想情況。

他說，雖然尚未聽聞第一線工作人員反映相關情況，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，已取消相關限制，允許民眾進出，院內住院醫師、護理人員如遇到可疑人物，仍會基於保護病人、家屬安全上前阻止，院方會加強留意。（編輯：管中維）1130528