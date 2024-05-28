因應立院外青鳥行動人潮 北捷紅藍線3站加開末班車
2024/5/28 20:59（5/29 11:22 更新）
（中央社記者陳怡璇台北28日電）北捷表示，因應立院外人潮，今晚紅、藍線台北車站、台大醫院站、善導寺站最後一班載客列車後約15分鐘，再加發一部加班車載運旅客。
立法院會今天續審國會職權修法相關法案，民團發起「青鳥行動」號召民眾再到立法院外抗議。
台北捷運通知因應晚間立法院外集會活動及散場民眾安全返家，調整營運結束時間。
北捷說，行控中心將視人潮狀況彈性調度列車，今天夜間將於紅、藍線台北車站、台大醫院站、善導寺站最後一班載客列車後約15分鐘，再加發一部加班車載運旅客，請旅客配合車站人員引導進出。（編輯：張銘坤）1130528
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