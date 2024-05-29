113學年學費 輔大：續凍漲優化資源迎財務挑戰

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（中央社記者王鴻國新北29日電）天主教輔仁大學今天指出，大學日間部已10多年沒漲學費，儘管通貨膨脹率上升，但為避免造成學生家庭經濟壓力，輔大董事會決議113學年度再凍漲學費，以優化資源因應財務挑戰。

輔大今天發布新聞稿，教務長蔡宗佑表示，從97學年度後，大學日間部就沒漲過學費，雖然年年苦撐會造成學校短期內財務狀況受影響，但透過開源節流的優化資源配置、提升管理效率等措施，尚能因應凍漲學費後的財務挑戰。

蔡宗佑指出，前幾年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及歐美國家貨幣政策影響，導致不少國家通貨膨脹率急遽上升。台灣也有許多學生家庭面臨收入沒變多，生活費用卻增加的壓力，所以，輔大不只凍漲學費續撐，也提供安心就學環境。

他表示，輔大提供非常多元的獎助方式，包括每年自籌超過新台幣1億元以上的獎助學金，學校將繼續提供各類獎學金及助學金，確保經濟困難的學生能夠獲得必要資助。

蔡宗佑指出，校方還計劃為學生提供更多的校內工作機會，幫助他們減輕經濟負擔。同時學校也將極力爭取教學及研究計畫，尋找更多外部資助，減少對學費的依賴。

他表示，凍漲學費的決定，不僅有助於緩解學生的經濟壓力，也對學校的整體發展具有積極意義，他也希望藉此拋磚引玉，樹立良好的社會責任典範，讓私校善盡大學社會責任。（編輯：戴光育）1130529