屏東113年首例日本腦炎 縣府籲防蚊施打疫苗

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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）屏東縣70多歲男子，18日陸續出現發燒、呼吸喘及抽搐等症狀，經醫院通報採檢，27日確診日本腦炎，為屏東今年首例本土個案。縣府呼籲加強防蚊措施，幼兒應施打疫苗。

縣府今天發布新聞稿表示，70多歲男子家住九如鄉，18日起陸續出現嘔吐、發燒等症狀，曾至診所就醫，21日出現呼吸喘及抽搐等症狀，再度就醫並住院診治，經醫院通報採檢27日確診，目前持續治療中，同住者無疑似症狀。

獲報後疫調，男子近期無國內外旅遊史，也無相關疫苗接種史，平日活動地點以住家周圍為主，住家或活動地附近有豬舍、水稻田等高風險場所，防疫人員已到男子居住地周邊懸掛捕蚊燈，誘捕病媒蚊及噴藥等緊急防治措施，同時加強對附近民眾衛教宣導及適齡幼兒疫苗催注。

屏東縣衛生局長張秀君表示，預防日本腦炎最有效的方法是接種日本腦炎疫苗，提醒民眾家中如有出生滿15個月以上的幼兒，應到各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。

另外，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應加強防蚊措施，如自覺有感染風險的人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。（編輯：郭諭儒）1130529