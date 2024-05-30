鐵路周邊新品有亮點 手工製迷你翻牌顯示器吸睛

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（中央社記者汪淑芬台北30日電）台鐵公司將於6月7至10日，舉行「2024第9屆鐵路便當節」。台鐵今天舉行記者會，介紹將於鐵路節推出的周邊商品，其中迷你翻牌顯示器純手工打造，特別吸睛，只限量販售50組。

台鐵說，今年鐵路便當節6月7至10日，在台北車站一樓大廳舉行，有三大主題商品共113項，展場還設置彩繪列車模型動態展、迴力車軌道組互動區、扭蛋區及積木DIY活動區。

台鐵鐵路便當節將展出的周邊商品中，特別吸睛的是台鐵花東線的迷你翻牌顯示器，台鐵說，這是邀請40年前製作台北車站翻牌式顯示器的工匠，與真品相同的方式印刷製作，葉片零件僅0.3mm厚，每一組都需要手工組裝，並經由驗豐富的職人微調，只限量販售50組，每組售價新台幣5990元，每人限購2組。

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另外，台鐵首推「台鐵經典車站紀念酒（台南驛）」售價2999元，已於昨天先發布消息，將於鐵路便當節展場限量販售540組，特別邀請國際書畫藝術家朱振南提筆「驛」字祝福，酒品選用台灣菸酒公司「34度金箔燒酎」，嚴選台灣優質蓬萊米蒸餾萃取，與頂級蘇維翁紅麴葡萄蒸餾酒勾兌而成。

台鐵將於鐵路便當節展出的周邊商品，還包括「台鐵便當鐵盒積木組」、火車造型的皮革收納箱椅及列車圖案的運動毛巾、多用墊、馬克杯、造型抱枕等。（編輯：李亨山）1130530