四技二專甄選入學 3.8萬人通過第1階段篩選

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（中央社記者陳至中台北31日電）四技二專甄選入學第1階段篩選結果今天公告，共有3.8萬餘人通過，通過率89.2%。考生後續須上傳備審資料到各校系，參加指定項目甄試。

技專校院招生委員會聯合會發布新聞稿，113學年度四技二專甄選入學共有4萬109個招生名額，完成第1階段報名人數4萬2762人，共3萬8159人通過第1階段篩選。通過率89.2%，和去年差不多。

技專招聯會指出，通過篩選的考生，須於6月6日起上傳備審資料到各校系，上傳系統開放時間為每天上午8時到晚間9時（開放首日為上午10時到晚間9時），考生務必在各校所訂截止時間內完成報名（含備審資料網路上傳）及繳費作業。

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因應12年國教課綱，高中職推動學習歷程制度，考生上傳備審資料時，可以就「勾選中央資料庫學習歷程檔案」或「自行上傳PDF檔案」兩種模式中擇一方式繳交。

技專招聯會提醒，上述上傳模式一經確定送出後，就不能再更改，請考生審慎考慮。後續檔案勾選、上傳作業，只要還未執行最後確認動作，都可以更改檔案；但已完成上傳確認後，就不能再更改。相關資訊可參考四技二專聯合甄選委員會網站。（編輯：管中維）1130531