早安世界》國會職權修法政院擬提覆議 歷年13次覆議結果一次看
國會職權修法政院擬提覆議 歷年13次覆議結果一次看
立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，行政院將在收到上述條文後，邀集專家學者具體羅列窒礙難行處，再研議提出覆議。行政院發言人陳世凱30日回應，盼提出覆議後，立法院能透過民主思辨對話過程，再一次理性審視法案內容，正面回應。這次若提出覆議，將是憲政史上第14次，過往13次覆議的議題多元，包含兵役、319槍擊案等。除了政院研擬覆議外，民進黨團也打算提釋憲，成為下一階段朝野攻防焦點。（看完整報導）
手機訊號監控爭議 電信三雄表態自清：恪遵個資法
民進黨政策會執行長王義川日前指出，可用手機訊號定位分析出在立法院外的群眾資訊，引發外界對電信業者洩漏個資的爭議。30日電信三雄各自表態自清，均強調「恪遵個資法」，中華電提出5點聲明強調，與王義川無任何接觸，也未有任何業務洽談；台灣大稱，從未提供私部門任何資料使用，遠傳強調，未與王義川或其合作業務往來。（看完整報導）
颱風馬力斯最快今上半天生成 週末全台留意豪大雨
中央氣象署表示，颱風馬力斯最快今天上半天生成，但很快會因接觸中國東南方陸地而減弱，減弱後的水氣可能會與影響台灣的鋒面結合，週末全台各地都要留意局部大雨或豪雨。氣溫方面，預計6月2日北台灣開始轉涼，6月3日至5日清晨北部、東北部低溫約攝氏21、22度，局部地區可能不到20度；高溫部分約25、26度。（看完整報導）
主計總處大幅上修今年經濟成長率至3.94% 近3年最佳
受惠於人工智慧（AI）商機大爆發，主計總處30日大幅上修2024年經濟成長率至3.94%，為近3年最佳，下半年出口可望持續增溫。主計總處表示，AI需求非常強勁，但同時波動起伏會比較大，若突然有變數，就可能衝擊經濟表現。（看完整報導）
北韓空飄數百垃圾氣球至南韓後 朝東海射數枚短程彈道飛彈
平壤29日空飄裝滿垃圾、衛生紙和疑似動物糞便的氣球進入南韓，南韓軍方譴責平壤行徑「低級」。數小時後，30日清晨南韓軍方偵測到北韓向朝鮮半島東部海域發射「疑似約10枚短程彈道飛彈」，並表示這次發射是「嚴重威脅朝鮮半島和平穩定的挑釁行為」。日本海上保安廳和首相辦公室也證實此事，還說他們正在查實更多資訊。（看完整報導）
香港泛民初選案 14人顛覆國家政權罪名成立
香港47名泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，其中16人否認控罪，法院30日裁定14人罪成，其餘2人劉偉聰和李予信罪名不成立。2020年在泛民組織民主動力的主導下，泛民一連兩天舉行初選，目的是選出參加立法會選舉泛民代表，並爭取在立法會選舉取得過半數議席，以否決政府議案。港府依國安法控告他們串謀顛覆國家政權，指他們試圖操控投票，令他們取得足夠票數讓政府停擺。（看完整報導）
調查局掃蕩8中企挖角 破獲監控設備商浙江大華在台私設據點
調查局30日宣布，為打擊中國對台灣高科技人才的竊密挖角行為，近期動員上百人次掃蕩8家在台違法中企或辦事處，包括被美國制裁的監控設備製造商「浙江大華」。這些中企涉嫌非法招募、挖角台灣相關產業鏈人才，並可能竊取營業秘密。調查局強調將持續打擊此類非法行為，以保護台灣高科技產業的競爭力。（看完整報導）
炎亞綸性影像案緩刑3年 法院：被害人原諒並同意
炎亞綸拍攝持有少年私密片，士院審酌炎亞綸認罪且被害人同意緩刑，30日依兒童及少年性剝削防制條例、個資法，就不得易科罰金部分判刑4月，另判刑7月得易科罰金，均緩刑3年。士院並諭知炎亞綸於緩刑期間付保護管束，應履行調解筆錄內容，包括賠償的承諾，若未履行，檢察官得依法聲請撤銷緩刑，並執行不得易科罰金部分的4月徒刑。（看完整報導）
跨性別者申請女變男無手術證明遭拒興訟 法院判決勝訴可變更
跨性別者尼莫申請變更性別由女變男，遭戶政否准並要求須提變性手術證明而興訟。法院30日認內政部函釋嚴重侵害性別變更者身體權，判尼莫勝訴，令戶政就尼莫申請將性別變更為男。（看完整報導）
雷驤逝世享壽85歲 創作橫跨多領域曾獲金鼎獎金爵獎金鐘獎
集作家、畫家、影像工作專長於一身的雷驤29日逝世，享壽85歲。他一生著作橫跨小說、散文、繪畫書等，累積字數達300萬字，創作能量豐沛。雷驤曾獲金鼎獎、金爵獎、金鐘獎等不同領域榮譽肯定，2018年獲得台北文化獎。除創作不輟外，更長年投入美學教育，並於各地社區大學與偏鄉小學深耕美術課程，致力將美學融入生活。（看完整報導）
開箱老照片》台北大空襲50週年 第二高女校友來台追悼罹難校長
二戰末期，美軍對當時是日本南進基地的台灣發動密集空襲，1945年5月31日的「台北大空襲」，造成空前浩劫，包含總督府（今總統府）、龍山寺在內的多處建物皆嚴重毀損，位於城南的台北第二高等女學校幾乎全被炸毀，校長也不幸罹難。1995年5月31日，台北大空襲50週年，台北第二高女畢業校友來台，悼念死於轟炸的校長。（看完整報導）
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- 早安世界》國會職權修法政院擬提覆議 歷年13次覆議結果一次看2024/05/31 07:23
- 2024/05/30 07:14
- 2024/05/29 07:24
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