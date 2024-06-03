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鐵路便當節有驚喜 首見山嵐、海風列車造型便當

2024/6/3 17:01（6/3 18:29 更新）
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第9屆鐵路便當節7日起將登場，山嵐號、海風號預計今年第4季上路，2種列車造型便當在3日記者會首次現身。中央社記者汪淑芬攝 113年6月3日
第9屆鐵路便當節7日起將登場，山嵐號、海風號預計今年第4季上路，2種列車造型便當在3日記者會首次現身。中央社記者汪淑芬攝 113年6月3日
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（中央社記者汪淑芬台北3日電）第9屆鐵路便當節於7至10日在台北車站大廳舉行，台鐵公司今天舉行記者會，有多項驚喜，山嵐號、海風號列車造型便當首次現身，鐵博館籌備處與台鐵聯名推出藍皮柴油客車造型便當。

台鐵以EMU500列車改造的「山嵐號」及「海風號」觀光列車，預計今年第4季上路，今年鐵路便當節就以「山嵐海風．享食漫遊」為主題，盼透過「漫遊」來貫穿鐵路便當節主題，以享受美食與旅遊帶來充滿知性與感性的體驗。

台鐵說，今年鐵路便當節共有53家來自台灣及國際的業者參展，台鐵6間餐旅共推出16款特色便當，其中台鐵新型觀光列車—海風號、山嵐號造型的便當以陶瓷製作便當盒，首次現身。

國家鐵道博物館籌備處也與台鐵聯名，推出藍皮柴油客車DR2203號、DR2303號造型便當。

台鐵說，今年再度攜手海漁基金會，推動「海洋之心生態標章」認證的永續海鮮，開發出7款不同風味的永續海鮮料理便當，包含台北果香海味便當、高雄海陸雙拼便當、花蓮醉香鬼頭刀便當、台東鬼頭刀便當、白帶魚便當等。

12家日本鐵道同業的各式特色便當，也會在鐵路便當節展出，包含：近鐵集團「鰻牛便當」、西武鐵道「味噌和牛餡餅便當」、伊豆箱根鐵道「和牛香菇壽喜燒便當」；近江鐵道「近江牛咖哩便當」等。

台鐵公司3日舉行第9屆鐵路便當節記者會，國家鐵道博物館籌備處與台鐵聯名，推出藍皮柴油客車DR2203號、DR2303號造型便當。中央社記者汪淑芬攝 113年6月3日
台鐵公司3日舉行第9屆鐵路便當節記者會，國家鐵道博物館籌備處與台鐵聯名，推出藍皮柴油客車DR2203號、DR2303號造型便當。中央社記者汪淑芬攝 113年6月3日

另主打馬來西亞料的「池先生Kopitiam」首次參加鐵路便當，推出椰漿飯組合，還有烤肉串沙嗲便當；GG季吉韓國美食餐飲房則推出招牌韓式飯卷年糕組合。

民間業者也共襄盛舉，包括海瑞食品的糖醋摃丸鐵道便當、天成招牌極品三寶飯、福井食堂的福氣便當、微風的乾杯燒肉便當、台灣高鐵推出香滷肉排盒餐等。

地方多個單位也會在鐵路便當節參展並推出特色食材，包括：連江縣交通旅遊局的馬祖漢堡、花蓮鐵道文化園區的七星潭鰹魚爆魚花、台中驛鐵道文化園區的光華蛋、宜蘭縣政府的龜山餅、希牛食研所的馬卡龍菠蘿麵包等。（編輯：李亨山）1130603

第9屆鐵路便當節7至10日將在台北車站大廳登場，台鐵公司3日舉行記者會，馬來西亞料理餐廳「池先生Kopitiam」推出烤肉串沙嗲便當。中央社記者汪淑芬攝 113年6月3日
第9屆鐵路便當節7至10日將在台北車站大廳登場，台鐵公司3日舉行記者會，馬來西亞料理餐廳「池先生Kopitiam」推出烤肉串沙嗲便當。中央社記者汪淑芬攝 113年6月3日
#台北車站大廳
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