無獨有偶劇團美國演出 發揚台灣劇場美學

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（中央社記者林宏翰洛杉磯4日專電）台灣「無獨有偶劇團」近日在美國休士頓演出，參與偶戲工作坊，與台下觀眾互動。演出過程中，發揚台灣劇場的美學，造成熱烈迴響。

無獨有偶劇團1日及2日在休士頓的亞洲協會德州中心演出「自私的巨人」。劇團創立25年，在文化部支持下，這次在西雅圖、亞特蘭大、休士頓等美國3大城市舉行8場表演。

休士頓「台灣書院」新聞稿指出，劇目「自私的巨人」取材英國文豪王爾德同名童話，為美國觀眾熟悉的文學作品，經過導演鄭嘉音的想像力與創意加持後，在舞台上營造出一種充滿童趣的夢幻世界。

劇團過去曾以中文、台語演出「自私的巨人」，這次在美國表演，第一次呈現英文版，在說書人的聲音詮釋、大提琴現場演奏、17種不同樂器聲響的助攻下，跨越語言障礙，大人小孩都受感動。

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德州聖安東尼奧市托賓表演藝術中心（Tobin Center for the performing arts）教育節目主任史蒂芬生（Kimberly Stephenson）觀賞演出後深受感動，讚嘆台灣偶戲製作的質感。

台灣書院新聞稿指出，無獨有偶工作室創立25年，經常應邀到各國偶戲藝術節演出，這次在文化部的支持下，赴美演出將近1個月，舉行偶戲工作坊，用現代偶戲劇場的創意、風格化的演出傳遞台灣劇場的美學與文化，在各地造成熱烈迴響。（編輯：韋樞）1130605