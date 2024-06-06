四技二專甄選入學2階 開放上傳學習歷程備審資料

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北6日電）四技二專甄選入學第2階段於今天起開放上傳學習歷程備審資料及繳費，考生可選擇「勾選中央資料庫學習歷程檔案」或「自行上傳PDF檔案」。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，113學年四技二專甄選入學有123所大專參加招生，提供4萬109個名額，每名考生至多可申請6個校系科（組）、學程，考生需通過第1階段統一入學測驗成績篩選和第2階段指定項目甄試。

四技二專甄選入學第2階段6月6日上午10時起開放上傳學習歷程備審資料及繳費，考生須於各校系科（組）、學程所訂截止日的晚間9時前上傳備審資料，並於晚間12時前完成繳費，上傳系統及繳費系統為兩個獨立系統且互不影響，考生可自行決定操作順序。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

有中央資料庫學習歷程檔案的考生，上傳系統會呈現考生第1至第5學期修課紀錄、第1至第6學期的「課程學習成果」及「多元表現」，考生檢視檔案後，應選擇「勾選中央資料庫學習歷程檔案」或「自行上傳PDF檔案」，上傳模式確定送出後，不得再更改。

未有中央資料庫學習歷程檔案的考生，一律以網路上傳PDF檔，由考生自行將檔案整合後製作成PDF，依報名校系科（組）、學程的要求，將學習歷程備審資料上傳於對應欄位，檔案容量以4MB乘以「上傳檔案件數上限」為限。（編輯：陳清芳）1130606