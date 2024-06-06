早安世界》美超微梁見後COMPUTEX談綠色運算 黃仁勳國台英3聲道站台
美超微梁見後COMPUTEX看好液冷機櫃搶市占 黃仁勳國台英3聲道站台
AI伺服器大廠美超微總裁暨執行長梁見後5日發表主題演講，邀輝達執行長黃仁勳站台，黃仁勳再度化身超級業務員，兩人國台語夾雜英文交談，對著美超微液冷伺服器機櫃，黃仁勳用台語直說「有夠媠」。不同於黃仁勳和蘇姿丰從小移民美國，梁見後是出身嘉義山區的農村子弟，一路在台灣接受完整教育才到美國，在沒有資源、人脈的環境下創業，成長歷程堪比勵志小說。（看完整報導）
世界先進、恩智浦斥資2524億建新加坡12吋廠 預計2027量產
晶圓代工廠世界先進5日宣布，與恩智浦在新加坡合資興建12吋晶圓廠，預計2024年下半年開始興建，2027年量產130奈米至40奈米製程的混合訊號、電源管理和類比晶片，支援汽車、工業、消費性電子和行動裝置等，相關技術授權及技術轉移自台積電，首座晶圓廠投資金額約新台幣2524億元。世界先進董事長方略表示，目前客戶已搶訂超過一半產能，估計月產能3萬片可達到損益兩平。（看完整報導）
國會職權修法條文送達 政院研議是否提救濟
立法院會5月28日三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，相關函文5日送抵總統府及行政院，將咨請總統公布。行政院長卓榮泰指示政務委員林明昕儘速邀學者專家，詳細審視、討論條文，並研議是否依照憲法程序提出救濟。（看完整報導）
香港23條立法後港人仍悼六四 分析：官方嚴控適得其反
香港基本法23條立法後首個六四，除了中國各地依例採取高度戒備，事發地北京天安門廣場週邊布滿大批警力、崗哨，乃至投入大批年長志願者監控北京各地外，壓制手段更延伸到香港，但仍有市民走上街頭悼念，港警已為此逮捕數人。香港時事評論員劉銳紹表示，官方需要製造政治張力來達到淡化及最終消除民間的六四記憶，包括六四前首次運用23條立法拘捕鄒幸彤等人，但效果是適得其反。（看完整報導）
印度總理莫迪率內閣總辭 8日可能3度宣誓就職
印度第18屆國會下議院選舉5日清晨完成計票，總理莫迪領導的「印度人民黨」（BJP）和聯盟政黨在543席當中取得292席，過半數享有組閣權，莫迪隨即率內閣總辭。媒體報導，如果組閣順利，莫迪可能於8日第3度宣誓出任總理一職。然而，BJP本身僅取得240席，未能向過去2屆大選一黨過半，因此需要與其他政黨組成聯合政府。（看完整報導）
諾曼第登陸老兵年屆百歲 80週年紀念活動恐成最後盛會
各國政要與二戰老兵6日將齊聚法國西北部諾曼第，紀念「諾曼第登陸」80週年。1944年6月6日，盟軍以近16萬兵力發動諾曼第登陸，揭開對納粹德國的全面反攻。隨當年打過這一役的在世老兵年屆百歲，這很可能是他們出席的最後一次逢五、逢十的大型諾曼第登陸紀念。（看完整報導）
央行買匯阻升 5月外匯存底5728億美元創新高
台灣外匯存底經歷連續4個月下滑後，5月止跌回升。央行5日公布5月底外匯存底金額為5728.03億美元，大增57.84億美元，改寫歷史新高。外匯局局長蔡烱民說明，5月外匯存底金額變動有3大因素，一是投資運用收益入袋，二是主要貨幣對美元升值，使折計美元後的金額增加。但5月中旬股匯市一度波動較大，央行看到供需不太平衡，便進場買匯調節，影響外匯存底金額下滑，但仍不及上述兩道推力，因此規模成長。（看完整報導）
8年諮商紅龍果准入日本 規劃6月底前首輸2千箱
台灣水果外銷再傳捷報，農業部5日宣布，繼白肉紅龍果輸銷日本後，歷經8年諮商，日本農林水產省公告台灣三角柱屬整屬紅龍果，包含紅肉、紫紅肉及雜交種皆可輸入。農業部次長胡忠一表示，登錄輸日紅龍果外銷供果園業者計有6家，其中1家規劃在6月底前首發輸出12公噸、計2000箱。（看完整報導）
花蓮國旅振興補助上路 觀光旅宿推優惠加碼響應
花蓮國旅補助上路，自由行週一至週四平日住宿每房補助新台幣1000元，週五至週日住宿補助500元；團客每團補助2萬元。受403地震及餘震影響，今年花蓮端午假期前2天訂房率僅12.07%。因應花東國旅補助上路，住宿業、觀光業推出加碼方案，希望提高遊客旅遊意願。（看完整報導）
水原一平認罪竊5.5億元還賭債 大谷翔平：終獲解脫
日本MLB球星大谷翔平前翻譯水原一平5日認罪，坦承從大谷帳戶轉移近約新台幣5.5億償還賭債。此案了結後，大谷翔平發布聲明說獲得重大解脫。聯邦檢察官艾斯特拉達並未說明檢方會尋求多重的量刑，但表示考量這起欺詐行為的嚴重性，可能意味水原一平將入獄，也可能在服完刑期後被驅逐到日本。（看完整報導）
開箱老照片》空飄「六四」新聞到中國
「六四」天安門事件發生後，引起台灣各界高度關注與憤慨，台北國父紀念館、台中體育場、高雄文化中心集結20萬的學生與民眾，共同聲援中國民主運動。6月6日上午，台灣學生及民眾在國父紀念館進行「送剪報空飄大陸」，向民眾募集各報有關天安門事件的報導，經整理後由國防部空飄對岸，試圖突破中共新聞封鎖，讓中國人民了解真相。（看完整報導）
Podcast》幼稚園就在看福爾摩斯全集 苗博雅談閱讀與溝通心法
苗博雅是如何成為支持者心目中的阿苗議員？本集節目邀請台北市議員苗博雅分享新書「我們一起向前一步：讓改變真的發生」，她在書中首次公開童年、參加社運到從政的心路歷程。她是如何在小時候培養出閱讀的習慣？當面對激動的陳情人時，她的溝通祕訣是什麼？她也在節目中分享，現今傳播媒介變遷帶來的「平行世界」現象，可能對民主社會構成什麼樣的危機？（收聽Podcast）
Podcast》中日關係冷凍 中國人到日觀光年增率創新高？
中日關係近年因釣魚台主權爭議、中國掀反日情緒、中國軍事威脅以及日本排放核處理水等因素，加上新冠疫情影響，導致兩國關係持續冷凍。雖然中日關係陷入冰點，但中國民眾似乎反其道而行，根據日本政府觀光局統計，中國人是今年2月份赴日外國人第三名，年增率高達1166.1%。除了旅遊，甚至還瘋狂到日本置產移民，讓小孩進入日本學校就讀。本集節目邀請中央社駐東京特派員楊明珠分享她在當地的觀察及分析。（收聽Podcast）
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- 早安世界》美超微梁見後COMPUTEX談綠色運算 黃仁勳國台英3聲道站台2024/06/06 07:21
- 2024/06/05 07:07
- 2024/06/04 07:19
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