早安世界》5月CPI年增2.24%再破通膨警戒線 房租創28年新高
5月CPI年增2.24%再破通膨警戒線 房租創28年新高
主計總處6日公布5月消費者物價指數（CPI）年增率為2.24%，漲勢再次擴大，突破2%的通膨警戒線，扣除蔬果、能源後的核心CPI年增率同步走高，升抵1.84%。主計總處表示，5月CPI漲幅較4月增加0.03個百分點，上漲力道有8成來自蔬果及蛋類，此外，5月房租年增2.6%，創28年最大漲幅，房租對整體CPI上漲影響不及蔬果，但也提供一定推力。（看完整報導）
台積電喊衝 台股大漲417點攻上21900點創新高
受到台積電飆漲激勵，台股6日上漲417.82點，漲幅1.94%，收在21902.70點，改寫收盤新高，成交值新台幣4760.38億元。台積電6日盤中衝899元、漲逾5%，寫下歷史新天價，在台積電拉抬下，電子類股指數今天漲幅達到2.62%，成交比重逾61%。金融類股指數走揚1.28%，航運類股指數上漲3.34%。華南投顧董事長儲祥生表示，台積電獨強，AI類股漲勢收斂，盤面下跌股票家數多於上漲家數，台積電走得太快，未必是好事，要留意沒看到實質獲利卻因為題材而大漲的股票。（看完整報導）
未來一週溼答答 11日起雨勢集中在中南部
受到低壓帶影響，今明各地有局部短暫陣雨或雷雨，降雨區域會比較廣一些；9日到13日受鋒面和西南風影響，各地持續有雨，尤其11日到13日雨勢將集中在中南部。氣象署提醒，未來一週的雨勢預估有局部大雨發生，下雨的天數可能會比較長，中南部山區要留意坍方落石或積水淹水的狀況。溫度方面，未來一週低溫約在24度到26度，高溫則在32度左右。（看完整報導）
政院對國會職權修法提覆議 7理由認定窒礙難行
立法院會5月28日三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，相關函文5日送抵行政院。行政院會6日通過覆議案，將呈請總統核可後，移請立法院覆議。行政院政務委員林明昕說明7點窒礙難行之處，包括「沒有實質討論，違反民主原則」、「混淆雙首長制，質詢總統違憲」等，強調覆議本來就是常態，是行政院與立法院之間的良性憲政互動。而這也是這是行政院自行憲以來，第14次提出覆議。（看完整報導）
國軍出國可自由行、廢除官兵休假互助回報 顧立雄國防革新項目一次看
國防部長顧立雄6日列席立法院外交及國防委員會答詢表示，現行國軍訓練項目有近戰格鬥基本教練，因此例如傳統刺槍突刺那種不具近戰格鬥精神、形式主義過多等項目都會取消，同時也廢除官兵休假互助回報，並表示未來陸官校慶不再踢正步、國軍安全查核將參考美軍以接觸機密的等級管制。顧立雄上任至今，已啟動多項被基層官兵評為「有感」的革新，還包括放寬軍人出國自助旅行，中央社帶您一次了解相關革新措施。（看完整報導）
政院：非核家園不變 確保核安有共識等才討論延役
經濟部長郭智輝5日提及，若核電延役相關法條修正通過，核二、核三廠經過安全檢查、測試後，有機會延役20、30年。行政院6日表示關鍵在於有無相關法令，同時必須在確保核安、核廢料處理、社會共識下才會討論延役議題，強調郭智輝所言是指國際相關案例，但政院依法朝向非核家園目標沒有改變。 （看完整報導）
陸委會：台灣旅行團赴陸後 一團員遭留置調查數日
陸委會6日指出，一個台灣旅行團日前赴中國大陸五天四夜旅遊，其中一名團員在旅程中途被相關機關帶走留置，直到旅行團返台後數日才獲釋，這也是第一次發生旅行團成員被留置。交通部觀光署表示，旅行社有依法通報，當事人也已平安回到台灣；據相關人士說，可能是當事人退休前職業較特殊才被中國留置調查。（看完整報導）
美同意售台逾96億F-16戰機零件設備 拜登政府第14度對台軍售
美國6日宣布最新一波對台軍售，總價約新台幣96億7584萬元。美國國防安全合作署指出，包括F-16戰機的標準備用和修理零件及相關設備約2.2億美元，以及非標準備用和修理零件及相關設備約8000萬美元，這兩筆軍售案符合美國的國家、經濟及安全利益，有助改善台灣安全，維持區域政治穩定、軍事力量平衡及經濟進步。這些設備將從美國空軍庫存轉移。而這也是美國總統拜登2021年上任後的第14度對台軍售。（看完整報導）
墨西哥現首例人類染H5N2禽流感變異株死亡 病毒來源不明
墨西哥出現全球首例人類感染H5N2禽流感變異株死亡病例，世界衛生組織6日表示，這名59歲患者出現發燒、呼吸短促、腹瀉與噁心等症狀後，4月24日死亡，沒有家禽或其他動物接觸史，墨西哥衛生部指出，該患者有慢性腎臟疾病和第二型糖尿病。雖然世衛評估禽流感病毒對一般人風險較低，不過衛福部疾管署為因應風險，已將墨西哥旅遊疫情建議等級提升至第一級「注意」。（看完整報導）
林維恩與運動家簽135萬美元合約 台將第9人破百萬
台灣18歲棒球好手林維恩6日進行美職運動家隊加盟記者會，確定與奧克蘭運動家隊簽下總值約新台幣4350萬元的合約。球探希斯洛普透露，其實在林維恩國小時就注意到他，2017年重光盃，當時還在打少棒的林維恩同一天在4強賽、冠軍戰登板，熱投209球，「看到一個投手丟2場、而且都贏球，那時候很驚訝」，大讚林維恩是他球探生涯15年以來看過最好的投手之一。林維恩也成為台灣第9名合約破百萬美元的旅美球員。（看完整報導）
開箱老照片》台灣第一部蒸汽火車頭騰雲號修復完成
台灣第一部蒸汽火車頭騰雲號為1888年清朝台灣巡撫劉銘傳自德國購入，自1891年起行駛於基隆、台北（大稻埕）間，1895年進入日治時代後，仍繼續奔馳於縱貫線鐵路上，直到1924年退休。騰雲號被典藏在台灣省立博物館，初期並無圍籬保護，銅器及配件被不肖民眾拆個精光，車體更隨著時光流逝嚴重銹蝕。1999年6月7日，騰雲號在台北機廠舉行修復竣工典禮，並進行「回娘家」活動，返回台北火車站，目前陳列於台北市二二八和平紀念公園內、台灣博物館本館旁展示。（看完整報導）
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- 早安世界》5月CPI年增2.24%再破通膨警戒線 房租創28年新高2024/06/07 07:10
- 2024/06/06 07:21
- 2024/06/05 07:07
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