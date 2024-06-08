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國父紀念館整修 閒置鋼琴捐贈花蓮秀林國中

2024/6/8 09:54（6/8 10:21 更新）
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國父紀念館今年2月起展開為期2年的整修工程，館方閒置鋼琴透過教育部樂器銀行媒合，捐贈給花蓮縣秀林國中，5日舉辦捐贈儀式。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年6月8日
國父紀念館今年2月起展開為期2年的整修工程，館方閒置鋼琴透過教育部樂器銀行媒合，捐贈給花蓮縣秀林國中，5日舉辦捐贈儀式。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年6月8日
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（中央社記者陳至中台北8日電）國父紀念館今年2月起展開為期2年的整修工程，館方閒置鋼琴透過教育部樂器銀行媒合，捐贈給花蓮縣秀林國中，在校園延續生命，讓美妙的樂音飄揚到台灣另一個角落。

教育部今天發布新聞稿，國父紀念館展開整修後，為使館內設備持續發揮功用，將一台史坦威（STEINWAY＆SONS）鋼琴捐贈給衛武營國家藝術文化中心，另一台河合（KAWAI）鋼琴，則交由教育部樂器銀行媒合。

6月5日舉辦捐贈儀式，國父紀念館館長王蘭生表示，鋼琴是國父紀念館開館時購得，在各大音樂會和重要活動中都有使用。這次是以「嫁女兒」的心情捐贈，希望鎮館之寶能持續使用，維持樂器的功能，並讓美妙的樂音於飄揚台灣另一個角落。

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樂器銀行計畫主持人歐陽慧剛表示，目前已媒合4000多件樂器到全台各地，包括都市邊陲、偏鄉、離島學校，只要有想要學習音樂的孩子，樂器銀行都會竭盡所能將樂器送到孩子手上。期盼秀林國中善用國父紀念館的鋼琴，全力發展音樂教育。

秀林國中教師陳俊宇表示，學校以原住民學生居多，合唱團也以原住民曲目為主，今年另外又參加客語組競賽，藉由不同語言的歌曲，讓學生瞭解多元族群的文化，學校非常期待這架鋼琴的到來。（編輯：黃世雅）1130608

#王蘭生
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#國父紀念館
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