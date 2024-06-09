鎖定日料商機 靜岡天婦羅名店插旗台灣

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（中央社記者余曉涵台北9日電）日本料理受許多民眾喜愛，根據業者估計在台灣年產值約新台幣400億元，不少日本知名店家積極來台，像是近期日本靜岡知名的天婦羅杉村就來台插旗，且唯一親傳弟子就是台灣人。

根據餐飲業者統計，日本料理在台灣年產值約400億元，讓不少日本知名店家積極搶進台灣，像是燒鳥餐廳鳥貴族預計今年來台展店，日本漢堡排店家挽肉與米也在去年來台。

鎖定台灣龐大的日料市場與高端料理市場，橘焱胡同集團引進日本靜岡知名的天婦羅杉村來台插旗，以正宗江戶前天婦羅的料理方式，結合台灣在地食材，搶進台灣市場。

橘焱胡同集團董事長吳念忠說，天婦羅杉村是靜岡當地著名餐廳，經過半年籌備才在台灣正式展店，目前規劃天婦羅杉村只會有1家分店，後續會在5年內評估是否還要有第2家分店落腳台中或高雄。

由於台灣是唯一海外分店，天婦羅主廚杉村裕史表示，台灣與日本關係密切，想要將最道地的天婦羅料理推廣到台灣，因此才答應來台展店，未來每個月都會來台。

杉村裕史不在台灣期間，台灣店則交給杉村裕史唯一的弟子陳威翰管理，菜單上嚴選台灣在地蔬菜與日本海鮮，並強調要在饕客面前現炸上桌，搭配海藻鹽、咖哩鹽跟天婦羅醬汁。（編輯：張雅淨）1130609