桃捷：廠商保養取樣有瑕疵 車站飲水機已更換

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（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃捷公司員工向媒體爆料，指機捷各站及公司內部飲水機8日停用，質疑有問題。桃捷公司今天表示，因接獲檢舉廠商送驗水樣有瑕疵，除全面採檢也已完成車站飲水機的更換。

有桃園大眾捷運公司員工向媒體爆料指出，桃捷公司8日突然對各車站提供旅客使用的飲水機貼上「暫停使用」，就連公司內部的飲水機也停用，原因是飲水機的水有問題，但未說明到底發生何事、檢測到了什麼，引發員工疑慮，更擔心若身體出狀況會錯過就醫時機。

桃捷公司總務處長彭聖錫今天受訪表示，桃捷公司接獲民眾檢舉，飲水機保養廠商在水質取樣過程有部分瑕疵，經過初步調查，廠商違反飲用水管理條例第12條第2項，水質採樣必須由中央核准檢驗測定機構才能進行。

彭聖錫指出，桃捷公司立即進行後續補救措施，除了由環保局協助抽驗11個車站的水質之外，也委由公正第三方進行全面採檢，為提供更安全的飲水服務，除了台北車站外，已完成更換，各車站1台5道濾心飲水機，讓飲水機符合飲用條件，也使旅客獲得安全飲用水服務。（編輯：李錫璋）1130611