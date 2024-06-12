南投婦人在家遭龜殼花咬 送醫注射蛇毒血清脫險

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）黃姓婦人昨晚發現家中洗衣機底下有不明動靜，家人用工具往洗衣機底部撈，不料撈出1條龜殼花咬傷婦人右腳踝，經南投醫院及時注射抗蛇毒血清住院觀察後今天出院。

家住名間鄉60歲黃婦昨晚洗衣服時，被躲在洗衣機下的蛇咬傷腳踝，家人趕緊叫救護車將她送衛生福利部南投醫院，當下也拍蛇的影片供醫護參考，醫師觀察外觀特徵研判應是龜殼花，注射抗蛇毒血清後明顯消腫及舒緩疼痛。

南投醫院副院長、急診醫學科醫師洪世昌今天向媒體表示，天氣漸熱蛇類活動增加。提醒民眾若被蛇咬傷，可持手機拍照或攝影蛇的外觀特徵供醫療人員辨識，由於不同毒蛇種類需注射不同抗蛇毒血清治療，儘快注射合適的血清可大幅提升治癒率。

南投醫院指出，衛福部疾病管制署統計每年近千人遭毒蛇咬傷，提醒被蛇咬傷不要自行處理傷口，如吸吮或切開、塗抹精油等，應立即送醫降低感染機率。

至於國內常見毒蛇分別為出血性毒的龜殼花、赤尾青竹絲與百步蛇，神經性毒的眼鏡蛇與雨傘節，及兼具出血和神經毒的鎖鏈蛇；南投醫院依地區考量備有龜殼花、赤尾青竹絲、眼鏡蛇、雨傘節血清。

南投縣消防局表示，預防蛇類進入住家最好方法就是維持環境整潔，住家屋內及周邊避免堆放雜物、保持住處周圍乾淨明亮，老鼠不來，蛇也就不來。（編輯：孫承武）1130612