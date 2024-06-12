瘦瘦筆控糖減重夯 醫：副作用影響生活就要調整

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（中央社記者曾以寧台北12日電）近年不論糖尿病患或減重者都常使用「瘦瘦筆」。醫師提醒，1到2成患者剛開始使用這類腸泌素藥物時，有噁心、嘔吐等副作用，若不舒服到影響生活，務必與主治醫師討論調整用藥。

俗稱「瘦瘦筆」的降血糖針劑，是一種腸泌素用藥，不僅在糖尿病的療效受到矚目，且附帶可控制體重，被當作減肥利器。近期有醫師分享，遇到患者用「瘦瘦筆」控制血糖，卻嚴重噁心嘔吐到食道出血、無法進食。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧今天接受媒體電訪表示，腸泌素藥物的腸胃道副作用，每個患者情況和忍受程度各有不同，根據文獻，約有1到2成患者在剛開始使用時，會有噁心、嘔吐等情況，且持續2到3個月才會開始緩解。

黃建寧說，在臨床上，多會從低劑量開始給藥，再逐步調高到較高的維持劑量，漸進式調整下，大部分患者都可以接受。但若用藥後發現副作用已嚴重到影響日常生活，例如導致睡眠品質下降、無法好好上班等，或造成情緒問題，就應該與主治醫師討論，調整用藥。

黃建寧指出，糖尿病患要控制血糖，還有其他方法、藥物可以使用，體重控制也是，如果用藥後發現真的不適合，可以跟醫師討論，改使用其他口服藥或胰島素藥物等，都是很好的方式。

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「瘦瘦筆」曾發生遭減肥者搶買，導致糖尿病患無藥可用。對此黃建寧說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，就曾發生台灣貨源不足、糖尿病患也無藥可用的情況；但鋪貨問題是全球共有情況，非台灣獨有。

黃建寧說，近期供貨狀況仍「一陣一陣」時好時壞，有不少醫師在缺貨時先停止自費患者使用，供應糖尿病患者優先使用，只有在供貨充足的時候，才會提供需要減重的患者使用。（編輯：陳清芳）1130612