X疾病特展 羅一鈞：隨時準備好迎戰未知病毒

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（中央社記者林巧璉高雄12日電）國衛院與科工館攜手推出「X疾病-新興傳染病防治特展」，疾管署副署長羅一鈞說，過去10年全球不斷面臨更頻繁也更嚴峻的新興病毒威脅，隨時都要準備好迎戰未知病毒。

國立科學工藝博物館與國家衛生研究院跨域合作舉辦「X疾病-新興傳染病防治特展」，展期今天起至12月15日。科工館舉辦開幕記者會，也分享國衛院與科工館合作多年的「防疫戰鬥營-登革熱、流感、新冠肺炎」世界巡迴展成果。

羅一鈞接受媒體聯訪表示，X疾病就是未知可能引起大流行的疾病，「這代表我們隨時都要準備好迎戰未知的病毒」，可能會帶來對人類疾病的衝擊，包括疫苗研發、藥物開發等技術，希望藉由特展讓防疫知識扎根。

羅一鈞說，特展也包括登革熱防治，其中也介紹沃爾巴克氏菌（Wolbachia）生物防治法，這些都需要提早讓民眾先知道相關的科學新知，以及所影響的生態環境因素等，未來此展將在國內外巡迴，希望都能助攻防疫。

國衛院表示，沃爾巴克氏菌是一種與66%昆蟲天然共生的立克次體，受感染的病媒蚊會降低登革病毒在體內的複製效率，或影響病媒蚊的生殖力。

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國衛院指出，許多國家已開始實施沃爾巴克氏菌防治，藉以控制登革熱疫情。蚊媒病中心自2017年起在台南研究中心成立了蚊子工廠，投入沃爾巴克氏菌生物防治法的研究。

國衛院提到，台灣在實施沃爾巴克氏菌生物防治法前，需有更多社會溝通過程，藉此特展也與高雄市政府衛生局合作，同步於科工館及鼓山防疫站展出，讓公眾了解這項技術，透過教育推廣活動，認識這項防治方法。（編輯：郭諭儒）1130612