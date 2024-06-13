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小紅書「東吳大學堂」惹議 教部將查對等尊嚴原則

2024/6/13 10:56（6/13 11:04 更新）
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（中央社記者陳至中台北13日電）網友發現中國社群平台小紅書出現「東吳大學堂」帳號，首篇發文強調來自「台灣地區」。教育部次長葉丙成今天表示，兩岸交流須秉持對等、尊嚴原則，會再跟校方瞭解脈絡。

有媒體今天即時新聞報導，被視為中國改良版IG的社群平台「小紅書」，近年吸引不少年輕族群使用，有台灣網友發現，小紅書出現名為「東吳大學堂」的帳號，首篇發文強調是來自「台灣地區」的東吳大學，引發台灣與中國網友熱烈討論。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部做「少子化趨勢下高教應如何經營、創新及提升競爭力」專案報告。葉丙成會前接受媒體聯訪，被問及「東吳大學堂」問題，他強調要先瞭解是不是真的由學校發出，現在網路上很多用名人名義成立假冒的粉專，會再請教育部相關業務單位去查證。

後來，民主進步黨籍立委林宜瑾提到，東吳大學校方已正式回應，指該帳號是委託中國的民間機構經營。林宜瑾詢問這樣的作法，是否有「矮化」台灣的疑慮，呼籲教育部對於大專到中國宣傳、招生，應做好把關。

對此，葉丙成表示，兩岸高教交流「對等、尊嚴」是很重要的事，即便是委託對岸民間機構經營，也須符合「對等、尊嚴」。教育部會再跟東吳大學瞭解整個脈絡，再來確認要改進的地方。

東吳大學校方今天稍早回應中央社記者，東吳大學堂小紅書是進修推廣部委託上海教育機構經營，但雙方尚未正式簽約，文章未經校方審核自行上架。對於引發爭議的文字，校方提到，已於12日下午撤下，未來在經營社群媒體上將更謹慎。（編輯：陳政偉）1130613

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