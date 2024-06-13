葉丙成再談3+2類五專 不強迫技高、科大合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北13日電）教育部次長葉丙成今天到立法院備詢，再談3+2類五專（之前稱新五專）模式，他強調目前還在構想階段，不會以「上對下」的方式逼迫技高、科大合作，而是讓學校自行媒合。

葉丙成和部長鄭英耀5日接受媒體聯訪時，首度拋出「3加2」新五專模式，以類似雙聯學位加強高職與科大間的合作，專1到3年級在高職，專4、專5則由科大負責，畢業後取得類似五專的「副學士」學位。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部做「少子化趨勢下高教應如何經營、創新及提升競爭力」專案報告，這次是次長葉丙成上任後，首次獨挑大梁到立法院備詢、答詢，他再次提到「3+2」模式，但改為「類五專」而非「新五專」。

葉丙成指出，會以類似「雙聯學位」的概念，由技術型高中（高職）與科技大學議定開辦計畫，再報教育部核定。這個計畫與現有的「產學攜手合作計畫」不同，不以建教合作方式辦理，而是技高與科大共構課程。

葉丙成表示，「3+2」會兼顧就業與升學需求，媒合產業職缺，鼓勵學生畢業即就業；如果後續想升學，可以銜接二技進修部，以在職進修的方式辦理。

中國國民黨籍立委萬美玲質詢時，擔心「3+2」推動後，就沒有人想去讀現在的「3+4（應是指產學攜手合作計畫）」。葉丙成則解釋，兩個計畫並行，沒有誰要取代誰。

葉丙成也強調，教育部不會以「上對下」的方式，逼學校合作推動「3+2」，而是讓技高和科大自行媒合。

葉丙成在答詢時指出，「3+2」仍在構想階段，目前還在內部討論，還沒有跟相關學校開會。萬美玲呼籲，教育政策應審慎研議，避免未經溝通就對外宣布，「教育政策不能一直翻轉，拚命翻轉會翻車。」

國民黨籍立委林倩綺也提醒，「3+2」畢業後只取得「副學士」學位，對學生是不是具備吸引力，希望教育部在規劃時再好好考量。避免創新的政策造成一陣混亂，讓人無所適從。（編輯：謝雅竹）1130613