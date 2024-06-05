高中職學生比黃金交叉 鄭英耀提3加2新五專模式

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（中央社記者陳至中、許秩維台北5日電）受到少子女化和產業發展影響，近年高中職學生人數出現「黃金交叉」。教育部長鄭英耀今天說，將提出「3加2」的新五專模式，讓職校與科大合作更緊密。

台灣在40多年前，高職、高中學生數比是7比3，但隨著少子女化趨勢，以及家長觀念的影響，兩者占比逐步拉近，到108學年度更呈現「黃金交叉」，就讀高中（普高）人數超過高職（技高）。

教育部長鄭英耀今天接受媒體聯訪，被問及高職學生人數近年大量減少，使技職體系面臨崩潰瓦解。鄭英耀表示，這樣的現象與少子女化、人口結構的變化有關係，但社會仍希望高教和技職都能蓬勃發展。

鄭英耀提到，現在人才培育已有很大的不同，他以建築工人為例，許多人在工地都要拿iPad（指平板電腦）。產業的改變促使職校課程調整，而學生、家長的期待也變高，8成、9成都希望讀到科技大學，進而有更高階的產業技術學習，導致學生一年級讀完，2、3年級就開始準備考試，而不是準備就業。

為了應對上述問題，教育部提出2個解方，一是加強現行的「產學攜手合作計畫2.0」，鼓勵部分學生高職畢業後先就業，之後再到大學進修，翻轉過去升學「一條龍」的模式。

另外一個解方是「3加2新五專模式」，教育部次長葉丙成表示，目前考慮讓高職與科技大學合作，以類似「雙聯學位」的方式，專1到3年級在高職，專4、專5則由科大負責。

葉丙成表示，這樣的模式一方面可抒解高職的升學壓力，二方面「3加2」的模式，畢業後取得「副學士」，學生在這5年間也不用擔心升學問題，可以好好學習技術，與業界接軌。

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鄭英耀舉例，台灣四面環海，需要大量海洋人才，但職校的水產養殖科系大都在鄉下，近年招生面臨挑戰。透過「3加2」模式和「產攜2.0」，仍能保有原來海事學校的培育模式，減少退場危機，同時滿足業界所需，以技術本位的教育，讓人才為產業所用，避免學子陷於「一路升學」的迷思。

另外，鄭英耀今天提供的書面資料也提到，未來可賦予技職學校辦學彈性，例如轉型為針對前瞻科技、海洋科技、太空科技等特殊人才培育的「單科專門學校」，為產業所需核心技能設計專屬課程，或成為在職進修的專業學校，緊密連結產業脈絡。（編輯：陳政偉）1130605