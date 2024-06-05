全教總促核實撥補公教退撫基金 跨黨派立委齊聲請命

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（中央社記者郭建伸台北5日電）全教總今天偕跨黨派立委指出，根據退撫基金第8次精算報告，政府若分10年撥補，每年至少需撥補317億元，但去年僅撥補100億元，撥補並未足額，呼籲行政院長卓榮泰明年應依法核實撥補退撫基金。

全國教育產業總工會理事長侯俊良今天與民進黨立委林宜瑾、國民黨立委萬美玲、民眾黨立委黃珊珊舉行「退撫基金撥補法制化」記者會，共同呼籲行政院依法撥補退撫基金。

侯俊良指出，「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」都明定政府應依精算報告撥補退撫基金財務缺口，課以政府撥補退撫基金的法律責任；由於民國112年7月1日入職的公教人員採用退撫專戶新制，不再替退撫基金注入活水，唯有透過撥補彌補缺口，才能讓公教退撫基金永續。

侯俊良指出，根據退撫基金第8次精算報告，若分10年撥補，每年至少需新台幣317億元，若要對退撫基金新、舊缺口同時撥補，每年至少需521億元；但去年前行政院長陳建仁以國家整體財政資源分配為由，113年中央政府預算案僅撥補公、教各50億元，並未足額撥補。

侯俊良指出，目前正值政府編列114年度中央政府總預算案，銓敘部、教育部皆核實提出撥補金額，並同時追列去年度未撥足的差額，全教總肯定兩部會願意依法行政，也呼籲未來卓榮泰依法行政、核實撥補。

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林宜瑾表示，行政院編列明年度預算時，應遵照精算報告撥補缺口及差額，如此才能讓基金永續，老師才能安心培育下一代；萬美玲表示，過去政府撥補基金不足，好像政府把撥補當作繳信用卡最低繳款金額，這使公教人員人心惶惶，非常不應該，政府應負起責任，不能寅吃卯糧。

黃珊珊表示，政府每年都撥補台電、勞保、健保的虧損，卻獨漏應負責的退撫基金，過去軍公教在年改承擔許多社會責任，應讓退撫基金永續走下去，呼籲行政主計總處編列明年度總預算時，不要刪除依法應編足的預算。（編輯：翟思嘉）1130605