台日漁業科研合作會議 交流海洋碳匯議題

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）農業部漁業署與日本水產研究教育機構今天召開台日漁業科研合作諮商會議，深入討論鮪魚、秋刀魚、養殖鰻魚生態資源以及海洋碳匯議題，強化雙方在漁業科研技術合作與交流。

農業部漁業署今天發新聞稿指出，與日本水產研究教育機構在日本東京召開「第12屆台日漁業科研合作諮商會議」，由漁業署署長張致盛與水產試驗所所長張錦宜等人出席，日方則由理事長中山一郎率相關科研人員與會。

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漁業署表示，台灣與日本地理環境相似，雙方共同參與多個國際漁業組織，也是重要的貿易夥伴，這次會議除討論鮪魚、秋刀魚及鰻魚經濟魚種資源評估與養護管理外，並對海洋碳匯議題進行成果分享。

漁業署指出，台日漁業科研合作諮商會議與研討會是雙方科研合作與交流的重要管道，明年將輪由漁業署在台灣舉辦，期望透過既有互惠基礎，讓漁業科研合作持續深化，為雙方共創永續發展雙贏目標。（編輯：李亨山）1130613