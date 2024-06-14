梅雨鋒面降雨挹注 水利署：竹苗中水情恢復正常

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（中央社記者曾智怡台北14日電）受惠近期梅雨鋒面降雨，以及跨區調度、工業自主節水等成效，全台主要水庫蓄水量均有顯著上升。水利署今天宣布，新竹、苗栗及台中地區由水情提醒綠燈轉為水情正常，桃園地區維持水情提醒綠燈。

水利署透過新聞稿說明，近期有3波梅雨鋒面通過台灣，主要水庫集水區整體降雨入流效益約2.8億噸以上，對於春季降雨不如預期所造成的旱象，有顯著助益。

在水利署與相關單位提前合作、滾動檢討各項節水調度措施，與農水署密切合作加強灌溉管理，以及與科學園區、產業園區管理局共同合作加強產業自主節水6%等措施，新竹、苗栗及台中地區的主要水庫蓄水率已逐漸回升至8成以上，目前民生、產業用水穩定。

另外，今年一期稻作可順利供灌完成，並保有3個月以上公共用水蓄存水量。

不過，石門水庫集水區1月至今降雨量僅歷年同期平均值的56%，但在各單位努力節水調度下，優先利用大漢溪及三峽河川流水源，並透過調度翡翠水庫水源，支援板新地區用水每日81萬噸，累計支援水量達1.2億噸。

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同時，水利署在石門及桃園灌區支援9台抽水機，充分利用川流水與埤塘水協助灌溉達2670萬噸，也因此，7月上旬前一期稻作供灌期間，桃園地區水情燈號仍維持綠燈，預估可順利完成一期稻作供灌。

水利署表示，時序將進入夏季7月至9月颱風盛行的季節，為審慎因應降雨不確定性及可能颱風豪雨影響，水利署將持續與各單位密切合作各項措施，同時要求各供水單位做好各項防颱減災及原水高濁度因應整備，維持各地區供水穩定。（編輯：蘇龍麒）1130614