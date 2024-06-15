澎湖婦人燙傷後送 總統座機讓醫療專機優先進場

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（中央社澎湖縣15日電）澎湖一名70歲婦人今天在早餐店時不慎摔倒，全身2度燒燙傷，緊急由直升機後送高雄。在醫療專機抵高時，正好總統賴清德專機亦快抵達，總統專機優先讓醫療直升機先行進場降落送醫。

執行這起傷患救護後送的凌天航空直升機，8時34分澎湖機場起飛、9時15分小港機場落地。凌天航空新聞稿引小港機場的航空迷說法「醫療專機抵達高雄時，正好賴清德總統專機亦快抵達，但仍禮讓醫療專機優先進場」。

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澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空上午接獲部立澎湖醫院通報，70歲婦人全身20%燒燙傷，需緊急送台灣本島醫學中心進行後續治療。

老婦人自營早餐店，在製作餐點過程中不慎摔倒，導致製作中的餐點倒在身上，顏面、胸口、四肢都有二度燒燙傷。院方為病患進行清創、包紮、保暖、給予輸液等治療，後續由機上醫療人員接手照護，傷者在9時35分送抵高雄長庚醫院。（編輯：孫承武）1130615