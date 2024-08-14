北市動物園馬來貘寶寶命名「莉姆路」 開始學游泳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北14日電）已逝馬來貘「貘克」與「貘莉」的兒子7月誕生，經網友票選後，台北市立動物園今天宣布，貘寶寶名為「莉姆路」，剛滿月的牠已開始跟著媽媽學游泳，再過不久就有機會見客。

「貘克」在2018年從捷克布拉格動物園來到台北市立動物園，與「貘芳」及「貘莉」皆配對成功，陸續產下「貘豆」、「貘花豆」兄妹。去年「貘莉」再度懷孕，「貘克」還未見到孩子，就因急性肺水腫驟然離世。

「貘莉」今年7月15日順利產下重達7公斤、比「貘花豆」出生時重了1.3公斤的男寶寶，動物園為此舉辦徵名活動，由網友提出的「貘睏霸」、「貘茶」、「貘範生」與保育員提出的「莉姆路」進行票選。

動物園今天透過新聞稿宣布，經過1週投票後，「莉姆路」獲得最高的3547票，成為「貘克」遺腹子的名字，第2高票「貘茶」則以3209票惜敗，「貘睏霸」、「貘範生」也獲得許多網友支持。

動物園表示，「莉姆路」現在和媽媽一起生活在熱帶雨林區的室內空間，剛滿月的牠總是亦步亦趨地跟著媽媽，當「貘莉」進水池泡澡，「莉姆路」就會一起跳下水；「貘莉」運動完吃起地瓜葉時，「莉姆路」也會試著咬幾口。

對於何時有機會見到馬來貘寶寶專屬的黑底白斑套裝，動物園指出，保育員已經開始試著讓母子倆到戶外活動場探索，目前「莉姆路」還沒有在戶外水池展現平時練習游泳的成果，而是到處嗅聞、輕咬植物，展現好奇心，等牠再更熟悉環境後，將安排母子倆一同見客。

動物園表示，「莉姆路」這個名字是保育員依慣例沿用媽媽名字的最後一字作為開頭，再聯想日本輕小說與漫畫的主角名字而來，期許貘寶寶能過著無憂無慮的自在生活，健康成長為域外保育的生力軍。（編輯：李錫璋）1130814