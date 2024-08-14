乘客疑錯過車站緊急按鈕 列車迫停2分鐘但未延誤

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）1名乘客今天搭高鐵疑因錯過車站而按下緊急按鈕，列車被迫停2分鐘，但經台灣高鐵公司確認非緊急事件，列車續行駛且當班次列車並未延誤，其他列車也不受影響。

根據台灣高鐵提供的訊息，今天北上822車次於彰化站發車後，因有旅客誤按旅客緊急對講機，致列車臨時停車約2分鐘，經確認非緊急事件後，列車繼續行駛，並未造成822車次延誤，也未影響其他車次。

據了解，這名乘客疑似是錯過下車的車站，情急下按了緊急按鈕，列車被迫停2分鐘。

台灣高鐵說，列車上的緊急按鈕有明確告示，「限發生危害之緊急事故使用，違者依法究責」。

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根據目前的鐵路法第68-1條，罰鍰從新台幣1萬元到100萬元，主要針種行為，包括：在鐵路軌道或相關設備放置品妨害行車安全、未經允許攜帶或託運危險物品、任意操控設備妨害設備妨害系統運作、對行駛中列車投擲或發射物品、任意將車廂上鎖或妨害鐵路從業人員執行職務等，今天這起事件，似乎並無相對應的罰則。

台灣高鐵呼籲旅客，緊急按鈕只有在遭遇緊急事故時才可使用。（編輯：李淑華）1130814