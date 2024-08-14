早安世界》奧運代表隊返台F-16熱焰彈迎接 台灣英雄大遊行16日登場
奧運代表隊返台F-16熱焰彈迎接 台灣英雄大遊行16日登場
巴黎奧運台灣拳擊、田徑與桌球代表隊選手教練13日返台，飛航期間由3架F-16V戰機伴飛並施放熱焰彈，班機抵達時也有水門禮迎接。奪下拳擊金牌的林郁婷表示，很榮幸獲得「台灣的女兒」稱號，希望自己可以做更好的榜樣，「做自己的光照亮別人，照亮那些曾經黑暗過的地方」，吳詩儀與陳念琴則會繼續拚奧運。行政院長卓榮泰表示，將恢復林郁婷去年因國際拳擊總會不當認定取消世錦賽銅牌，依規頒發國光獎章和國光獎金90萬元。中華文化總會16日將在台北舉辦台灣英雄大遊行，邀大家為選手喝采。（看完整報導）
轉播鏡頭外的巴黎奧運 中央社攝影記者獨家視角全紀錄
巴黎奧運圓滿落幕，中央社在現場記錄台灣好手拚戰的精彩一瞬，逐格慢放選手流下汗水與淚水的重要時刻，包括李洋飛身救球、孫振大秀舞技等。這場全球最大規模的運動盛會讓時尚之都展現別樣風華，中央社透過特派攝影記者的鏡頭，與讀者一起重溫巴黎奧運的動人時刻。（看完整報導）
監察院派員查核柯文哲政治獻金 如違法最重罰120萬
民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金遭質疑申報不實。監察院13日表示，監察院已派員查核113年總統、副總統選舉參選人柯文哲、吳欣盈所申報政治獻金會計報告書收支情形，如有違反相關規定，應處新台幣6萬元以上120萬元以下罰鍰。而黃珊珊和李文宗分別為當時的競選總幹事與財務長，民眾黨表示2人都已自請調查，中評會會依規辦理。（看完整報導）
澎湖大進滿88號遭中國扣押 4船員獲釋船長待程序處理
澎湖大進滿88號7月2日出海至金門附近海域作業時，遭中國海警船攔下強行登檢，並以大進滿88號違反中國大陸的伏季休漁規定、違規進行拖網作業為由，連人帶船被中國海警押回，扣留超過1個月。4名船員、漁工8月13日獲釋，隨即由小船護送至海峽中線，洪姓船長等人船因涉法律問題尚待走完法律程序。陸委會表示，樂見4人平安返回，期盼船長也能早日獲釋。（看完整報導）
中國稱破獲千起台諜案 陸委會：若非誇大就是濫捕
中國國安部13日宣稱「連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件」。陸委會表示，若非誇大業績，就是再次公開宣示，中共國安部門用模糊不明確的法律濫權羈押，將主張民主自由的台灣人民都當成「間諜」。陸委會指出，中共說法恰恰呼應也證明了台灣政府一直以來請民眾審慎思考赴陸必要性的提醒，赴陸前應認知中共極權統治的體制，人身安全實具高度風險，對人權的維護欠缺法律與文明保障。（看完整報導）
台南六甲農機行大火5死 全擠在3樓2坪鐵皮曬衣空間
台南市六甲區珊瑚路1家農機行13日凌晨發生大火，屋內1家5口葬身火窟，消防員在3樓2坪曬衣空間尋獲5具焦屍，大女兒則在國外逃過死劫，起火原因有待調查。消防局表示，火警現場是農機行，堆放大量可燃物及機具，消防員無法從1樓正面入室搶救；頂樓又是鐵皮加蓋，也是火勢迅速延燒可能原因。（看完整報導）
新屋保齡球館大火6勇消殉職 業者6年10月徒刑改判6月
桃園市新屋保齡球館2015年1月20日發生大火，造成6名消防員殉職，業者劉得斌一審被判6年10月徒刑。高院更一審13日認定，劉得斌並沒有故意或過失干預不當影響救災的可責行為，消防員罹難不可歸責於劉得斌。但劉得斌未注意館內自動灑水設備老舊，又疏未注意徹底檢查館內有無遺留的菸蒂等易燃物，致發生火災，改判劉得斌犯失火燒燬現有人所在之建築物罪，判刑6月，得易科罰金。（看完整報導）
類鼻疽增3死今年累計37例18年來同期新高 疾管署：疫情最高點已過
疾管署公布國內新增19例類鼻疽確診本土個案，其中3例死亡。今年國內已累計37例病例，為2006年以來同期最高，其中30例為凱米颱風後確診個案。從通報趨勢研判，疫情最高點已過，本週起確診數將明顯下降。類鼻疽是由存在於土壤、水池及積水環境中的類鼻疽桿菌引起，颱風帶來的強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露地面，更易傳播。（看完整報導）
德籍教授柯尼哲花蓮失蹤逾4個月 父母投書談跨國求援不易盼兒早歸
德國教授柯尼哲3月應淡江大學邀請來台交流，台北工作結束後前往花蓮，3月26日監視器拍到他在太魯閣天祥下車，進入祥德寺停留約23分鐘離開，此後便下落不明。近日柯尼哲父母投書「柏林人報」，指出德台間因無正式外交關係，跨國求援初期遭遇不少困難，希望能早日解開種種謎團尋回兒子。投書中提及德國外交部的不作為，當家屬試圖向官方尋求協助時，人員聲稱「只負責處理外交官的事務」，拒絕介入案件。（看完整報導）
NASA洞察號顯示火星可能藏有液態水庫 水量足以形成海洋
科學家發現，火星地表之下深處的裂隙火成岩體中，可能存在一個巨大的液態水庫，其儲量足以充滿海洋，能覆蓋整個火星表面。當今的火星地表寒冷荒涼，但曾經溫暖潮濕，然而那個濕潤年代早在30多億年前就結束了。研究顯示，曾經存在於火星地表的水，大多沒有逸散到太空中，而是滲入地殼中。這些液體位於火星地表下方約11.5公里至20公里處，可能提供有利於微生物維持生命的條件。（看完整報導）
開箱老照片》哈雷與派翠克 掀起無尾熊可愛旋風
民國88年8月14日從澳洲來台的無尾熊哈雷與派翠克，首度在台北木柵動物園亮相。哈雷與同父異母的哥哥派翠克來自黃金海岸市的庫倫賓保護區，是第一批來到台灣的無尾熊。哈雷與派翠克的可愛模樣吸引民眾爭睹，一週內湧進約38萬參觀人次。哈雷於93年因鼻腔癌遭安樂死，派翠克105年以19歲高齡病逝，牠們可愛的身影仍令人難忘。（看完整報導）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
- 早安世界》奧運代表隊返台F-16熱焰彈迎接 台灣英雄大遊行16日登場2024/08/14 07:16
- 2024/08/13 07:19
- 2024/08/12 07:23
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。