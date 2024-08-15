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台鐵：三爪子鐵路橋尚未建便道 兩端仍禁止通行

2024/8/15 12:33（8/15 13:13 更新）
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去年有民眾在新北市平溪鐵道旅行時，行經台鐵三爪子合成鋼梁橋鐵軌旁的維修便道，遭交通部鐵道局依法重罰。鐵道鋼橋便道是碩仁里社區居民長久以來前往三貂嶺火車站的唯一路徑。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年6月4日
去年有民眾在新北市平溪鐵道旅行時，行經台鐵三爪子合成鋼梁橋鐵軌旁的維修便道，遭交通部鐵道局依法重罰。鐵道鋼橋便道是碩仁里社區居民長久以來前往三貂嶺火車站的唯一路徑。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年6月4日
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（中央社記者黃旭昇新北15日電）台鐵公司今天表示，維繫新北瑞芳魚寮社區與三貂嶺車站間的三爪子鐵路橋，尚未完成附掛的懸臂人行步道，橋兩端告示牌仍為「禁止通行」。鐵路警察表示，若違規通行將移送裁處。

步道達人網紅Tony日前在影片指稱，三貂嶺火車站是台灣最奇葩的車站，因去年3月他從火車站前往瑞芳區碩仁里停車場，行經台鐵三爪子鋼梁橋旁維修便道遭檢舉，今年5月遭交通部鐵道局依違反鐵路法規定，裁罰新台幣1萬元。

新北市瑞芳區公所說，這是歷史因素造成。三貂嶺車站於1922年啟用，是運煤專用鐵路，當時鐵路旁設公眾步道；但1958年鐵路法實施後，限定為鐵路用地，使民眾通行道路卻有違反鐵路法之虞。

三爪子橋是碩仁里魚寮社區居民通往三貂嶺車站的唯一道路，遊客、居民、登山客日常出入必經。爭議引關注後，交通部邀台灣鐵路公司、新北市政府研商解決。

台鐵今天表示，三貂嶺車站前往魚寮社區的通道，將由市府綜合考量新建跨河橋梁的位置及施工可行性。

台鐵說，目前交通部與市府協商獲共識，在新北尚未完成聯外通行橋梁前，由台鐵代辦於三爪子鐵路橋拓寬相關設施，作為短期過渡方案。

台鐵強調，在三爪子鐵路橋（上游側）安全通道未完成改善前，橋梁兩端的告示牌仍為「禁止通行」，行人仍禁止行走現有橋旁的維修安全通道。也就是說，居民、遊客仍禁止通行鐵路橋，要等工程完工後才開放通行。

鐵路警察局台北分局表示，三爪子鐵路橋便道屬於鐵路範圍，且兩端都有告示，若行走涉嫌違反鐵路法規定，會移請交通部鐵道局依權責裁處。

市府交通局綜合規劃科長吳政諺接受中央社記者電訪表示，台鐵將以懸臂附掛在現有鐵路橋旁，興建寬度1.2公尺的人行步道，並與現有的維修便道區隔，讓民眾不再觸法。

吳政諺說，台鐵評估整體載重、結構安全、施工技術等，預計花費新台幣1780萬元，將由中央與地方各自負擔890萬元，預定今年底前動工，盼明年年中完工。（編輯：李錫璋）1130815

#鐵路警察局
#台鐵
#交通部鐵道局
#瑞芳
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