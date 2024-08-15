颱風安比朝日本移動 16日往返東京航班異動多

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）颱風安比往日本移動，包括長榮、華航、台灣虎航、星宇航空、日本航空及國泰航空，明天部分往返東京的航班有異動，提前、延後或取消。

長榮航空宣布，明天桃園-東京成田BR198提前1小時起飛、東京成田-桃園BR197提前1小時起飛、台北-東京羽田BR190延至17日上午7時起飛、桃園-東京成田BR196延至17日上午10時40分起飛、東京成田-桃園BR195延至17日下午4時起飛。

華航宣布，明天包括桃園、松山、高雄往返東京成田、東京羽田航班都異動，建議旅客利用華航網站、使用行動簡訊提醒功能或下載Mobile App，查詢確認最新航班異動資訊。

台灣虎航宣布，明天取消IT202/IT203/IT700/IT70桃園-東京成田來回航班，另外，IT280高雄-東京成田航班提前至上午7時5分起飛，IT201東京成田-桃園航班提前至中午12時30分起飛。

星宇航空宣布，明天JX800桃園-東京調整班號為JX3800並提早至上午7時起飛，JX801東京-桃園提早至當地時間中午12時30分起飛，JX802桃園-東京調整班號為JX3802並提早至上午7時45分起飛，JX803東京-桃園提早至當地時間下午1時20分起飛，JX804桃園-東京提早至上午8時20分起飛，JX805東京-桃園提早至當地時間下午1時50分起飛。

日本航空宣布，明天松山往返羽田JL096、JL098、JL097、JL099及桃園往返成田JL802、JL8664、JL809、JL8663航班都取消。

國泰航空宣布，明天CX450台北-東京成田航班延後至17日上午8時飛，CX451東京成田-台北延後至17日地時間下午1時25分飛。（編輯：管中維）1130815